Członkowie Ekipy i Teamu X to obecnie jedni z najpopularniejszych influencerów w Polsce. W ich ślady podążają kolejni młodzi twórcy, którzy pragną zdobyć ogromną sławę i rzeszę wiernych fanów. Przekonajcie się sami czy The Blaze House, Ferajna i Elita Check będą w stanie dorównać najsławniejszym grupom youtuberów.

Druga odsłona Teamu X powtórzyła sukces swoich poprzedników

Projekt X powstał w sierpniu 2019 roku z inicjatywy youtubera Stuart Stuu Burton. Chłopak postanowił założyć grupę influencerów na wzór popularnej Ekipy. Do współpracy zaprosił Kacpra Błońskiego, Lexy Chaplin, Marcina Dubiela i Julię Kosterę. Po kilku miesiącach dołączyła do nich również Natalia Kaczmarczyk znana jako Natsu. Przedsięwzięcie okazało się sukcesem i youtuberzy bardzo szybko zdobyli ogromną popularność. Projekt w takim składzie miał trwać dwa lata, niestety ze względu na występujące konflikty doszło do rozpadu w pierwszym Team X.

W grudniu 2020 roku Natsu ogłosiła powstanie drugiej odsłony projektu. W tym celu odbył się casting na podstawie którego wyłoniono członów drugiej odsłony projektu. W składzie nowego Teamu X możemy zobaczyć siedem młodych osób:

Natalia Kaczmarczyk - Natsu;

Marcin Ejsmont - Sheo;

Monika Kociołek;

Karol Pieszko - Piechu;

Cezary Nykiel - Czaro;

Julia Żugaj;

Patrycja Mołczanow;

Krzysztof Lekstan - Leksiu.

Do tej pory członkowie drugiej edycji Teamu X świetnie sobie radzą i osiągają coraz większe sukcesy. Niedawno odbyła się ich pierwsza trasa koncertowa, na której zgromadzili tłumy wiernych fanów.

The Blaze House. Czy Friz ma poważną konkurencję?

Głównym pomysłodawcą i założycielem projektu o nazwie The Blaze House jest Dominik Rupiński. Okazuje się, że ten młody youtuber zgromadził do tej pory całkiem sporą liczbę fanów. Jego kanał na YouTubie ma 877 tysięcy subskrybentów, a na Instagramie i TikToku może pochwalić się milionowymi zasięgami. Chłopak postanowił wykorzystać swoją ogromną popularność i zaprosił do współpracy Filipa Kłodę oraz Pawła Zmitrowicza. Panowie postanowili stworzyć projekt, którego głównym zamysłem było dostarczenia najmłodszym widzom zarówno treści rozrywkowych, jak i edukacyjnych.

Mamy zamiar dostarczać naszym odbiorcom masę treści, rozrywkowych i tych edukacyjnych. Jesteśmy świadomi tego, jak duży wpływ mamy na młodych ludzi i chcemy to wykorzystać w jak najlepszy sposób, pokazując, że mogą rozwijać swoje pasje i spełniać marzenia - powiedział Paweł w rozmowie z portalem party.pl.

Nazwa projektu narodziła się podczas wspólnych dyskusji. Panowie mieli dużo pomysłów, ale ostatecznie zdecydowali się na Blaze House. Swój wybór tłumaczyli tym, że słowo "Blaze" oznacza w języku angielskim płomień. Youtuberzy uznali, że jest to idealna metafora dla ich nowego projektu.

Elita Check - paczka przyjaciół, którzy nie boją się żadnej konkurencji

Elita Check to projekt młodych osób znanych zarówno z sieci, jak i popularnych programów telewizyjnych. Na swoim kanale na YouTubie napisali o sobie, że są paczką przyjaciół, którzy lubią bawić się otaczająca ich rzeczywistością. W Elicie zobaczymy między innymi zwyciężczynię pierwszej edycji Hotelu Paradise, bohaterkę programu Projekt Lady, a nawet chłopaka z Ex Na Plaży i Fame MMA. Poniżej znajdziecie listę wszystkich uczestników projektu.

Kamil Kossakowski;

Gabriel Tadeusz Bystrzycki;

Magdalena Lubacz - Maluba;

Oskar Lesiak;

Marietta Witkowska;

Maciej Rataj;

Sergiusz Niedźwiecki;

Julia Nowakowska;

Wiktoria Gnieciak;

Władek Zijajew;

Weronika Piątek;

Roxana Orłowska;

Weronika Kinga Osińska;

Asia sledz535;

Dawid i Jula z kanału instatruelovee.

Patrząc na filmy publikowane na ich kanale, możemy odnaleźć schemat występujący u innych popularnych grup. Członkowie Elity jakiś czas temu pokazali swój luksusowy dom, w którym znajdował się basen, jacuzzi, sauna, bilard i wiele innymi atrakcji. Uczestnicy projektu nagrali również teledysk, prezentujący ich sylwetki.

Ferajna. Nowa grupa youtuberów, która walczy o uwagę widzów

Ferajna jest najmłodszą stażem grupą na polskim YouTubie. O swoim powstaniu poinformowali w lipcu 2021 roku. Nowy projekt powstał z inicjatywy Sebastiana Kowalczyka, który zaprosił do współpracy kilkunastu influencerów z serwisów TikTok, YouTube i Instagram. Wśród nich są: Julia Wróblewska, Ciapur, Cyprian Węgrzyn, Kamil Szymczak, Żaneta Kussa, Ania Szlęzak, Anna Zuch, Julia Banach, Klaudia Bieszcz, Magdalena Bilich i Sebastian Kowalczyk.

Członkowie Ferajny powiedzieli, że chcieli pokazać, jak wspólnie spędzają wakacje, świetnie się przy tym bawiąc. Jak przystało na grupę youtuberów, również Ferajna musiała nagrać debiutancki singiel. Utwór "Chcesz z nami to leć", opowiada krótką historię poszczególnych członków grupy. Jak na razie youtuberzy walczą o uwagę widzów i starają się za wszelką cenę zdobyć jak największa publiczność. Niestety ich filmy nie wyróżniają się specjalnie na tle konkurencji. Czas pokaże, czy uda im się zdobyć sławę na miarę Ekipy Friza.

Na sam koniec należy dodać, że być może niedługo pojawi się nowa grupa, której twórcą będzie Friz. Youtuber zapowiedział nowy projekt, a wszystko wskazuje na to, że będzie nim promocja nowych młodych twórców.