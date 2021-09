Piotr Fronczewski w 1974 roku poślubił miłość swojego życia, Ewę. Para wzięła ślub cywilny, a uroczystość ponoć była skromna. Po ślubie doczekali się dwóch córek - Magdaleny i Katarzyny. Czyżby po wielu latach Piotr Fronczewski i jego żona uznali, że do pełni szczęścia brakuje im jeszcze ślubu kościelnego? Tak głosi tygodnik "Na żywo". Co na to aktor?

Piotr Fronczewski bierze ślub? Zareagował na doniesienia tygodnika

Ponoć aktor planował ślub kościelny na miniony czerwiec, a dokładniej 8 czerwca, czyli w dniu swoich urodzin. "Na żywo" donosi, że te plany pokrzyżowała pandemia, jednak aktor i tak nie zamierza rezygnować z kościelnej ceremonii.

Chcemy dopełnić tej formalności. Jesteśmy dojrzali i gotowi na złożenie przysięgi - miał rzekomo mówić aktor w rozmowie z "Na Żywo".

Jak się okazuje, ślubu wcale nie będzie. "Super Express" postanowił dowiedzieć się u samego źródła, jak wygląda sytuacja związana z nadchodzącymi zaślubinami. W rozmowie z tabloidem Piotr Fronczewski zaprzeczył rewelacjom, które ogłosił tygodnik. Przyznał, że jest już nieco zdenerwowany publikacjami, które nie mają nic wspólnego z prawdą.

Nie, nie to nieprawda. Ostatnio pojawiają się same nieprawdy w "źródłach prasowych" łącznie z zejściem już z tego świata. Mam już trochę dosyć tych medialnych przestrzeni, a tutaj nie ma żadnej prawdy. Takie czasy - zdementował doniesienia w rozmowie z "Super Expressem".

Małżeństwo Piotra Fronczewskiego

Piotr Fronczewski i jego małżonka w trakcie swojego związku mierzyli się z różnymi problemami. Aktor po rozpoczęciu pracy w Teatrze Dramatycznym wdał się w romans z 24-letnią wówczas Joanną Pacułą. Tłumaczył, że chciał uciec od codzienności. Po latach przyznał jednak, że żałuje tego, co zrobił.

