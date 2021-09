Andrzej Piaseczny wiele razy udowadniał, jak ważna jest dla niego jego matka, o której zawsze wyraża się z czułością. W nowym wpisie przyznał, że rodzina jest dla niego jedną z najważniejszych wartości, w związku z tym zamieścił zdjęcie brata i bratanka, by uczcić sukces drugiego z nich.

Andrzej Piaseczny pokazał brata i bratanka

Andrzej Piaseczny już kiedyś chwalił się młodszą siostrą, Barbarą, a zrobił to przy okazji jej ślubu. Teraz pokazał starszego brata, Krzysztofa, który jest prawnikiem, sędzią i harcmistrzem ZHR oraz jego syna, również Krzysztofa. Bratanek muzyka poszedł w ślady ojca. Złożył Ślubowanie Adwokackie, czym Andrzej Piaseczny postanowił pochwalić się w sieci. Złożył publiczne gratulacje.

Pozwólcie, że dzisiaj będę się chwalił. Na zdjęciu widzicie mojego brata Krzysztofa ze swoim synem. W świecie wartości, z których jako ludzie dorośli wybieramy te nam bliższe, rodzina zawsze będzie dla mnie jedną z najważniejszych. Wczoraj mój bratanek, Krzysztof Jr., złożył Ślubowanie Adwokackie. Młody, jestem z ciebie dumny! Najszczersze gratulacje - napisał na Instagramie.

Co ciekawe, kilka lat temu w mediach pojawiły się artykuły o relacji braci Piasecznych. Piosenkarz w 2018 roku w Onet Rano wyznał, że są kwestie, w których się nie zgadzają. Głównie to tematy polityczne. Zaznaczył jednak, że kiedy dochodzi do rodzinnych spotkań, nie poruszają drażliwych tematów.

Istnieje różnica zdań tak jak w wielu rodzinach, ale kiedy siadamy do stołu, nie rozmawiamy o polityce w ogóle. Jest w rodzinie linia podziału, ale myślę, że ona występuje w bardzo wielu miejscach. I to już nie jest śmieszne, że przekroczyliśmy granice przyzwoitości w obrzucaniu się obustronnie inwektywami - wyznał wówczas w rozmowie z Bartkiem Węglarczykiem.

Wygląda na to, że kiedy trzeba, to faktycznie potrafią odłożyć na bok różniące ich kwestie.

