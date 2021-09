Kylie Jenner to prawdziwa businesswoman. Najmłodsza w rodzie Kardashian-Jenner może się pochwalić wieloma sukcesami i nieskończoną ilością pomysłów na to, jak zarobić. Aktualnie jest w drugiej ciąży i postanowiła stworzyć coś całkowicie nowego. Kolejny biznes Jenner to kosmetyki do pielęgnacji dla dzieci.

Zobacz wideo Kylie Jenner pokazała owoc swojej trzyletniej pracy. Tym razem postawiła na kosmetyki dla dzieci

Kylie Baby - nowe kosmetyki od Jenner zostały zatwierdzone przez pediatrów

Kylie Jenner zapowiadała założenie nowej marki od pewnego czasu. Jak oficjalnie już teraz wiemy, influencerka planuje podbój branży artykułów dla dzieci. Na początku września 2021 r. na Instagramie pojawiło się konto "Kylie Baby", a chwilę później 23-latka zastrzegła znak towarowy o tej samej nazwie. Zgłoszenie patentowe obejmuje szeroki zakres produktów, począwszy od artykułów do pielęgnacji skóry i włosów po nosidełka, wózki i łóżeczka, a także witaminy i pieluchy dla dzieci.

Kosmetyki Kylie Baby zostały stworzone we współpracy ze sztabem pediatrów. Kylie Jenner zależało, aby były przeznaczone dla dzieci w każdym wieku. Jak zapowiada, wraz z chemikami wybrała składniki hipoalergiczne pochodzenia roślinnego. Produkty mają być delikatne i nie podrażniać okolic oczu. Zapewnia, że kosmetyki są całkowicie bezpieczne i doskonale się pienią. Na ten moment w ofercie znajdziemy szampon i odżywkę, które mają nadawać się do każdego typu włosów, balsam, płyn do mycia ciała, ręczniki, gąbeczkę oraz grzebień.

Stormi przetestowała kosmetyki Kylie Baby

Kylie Jenner przyznała, że kiedy urodziła się jej pierwsza córka, chciała mieć pewność, że kosmetyki, których używa są w pełni bezpieczne dla Stormi. Zaczęła się zagłębiać, w jakich składniki używają wiodące marki i wpadła na swój pomysł. Gwiazda pracowała wówczas nad Kylie Skin i zdecydowała, że powinna zadbać także o dziecięcą pielęgnację. Kylie chciała, aby produkty były najwyższej jakości.

Chciałam stworzyć coś, co wykorzystam na własnych dzieciach. To jedyne produkty, których używamy od prawie dwóch lat - powiedziała Kylie w rozmowie, na którą powołuje się US Weekly.

Czynny udział w rozwoju marki brała córka Kylie Jenner - Stormi. Gwiazda przyznała, że od pierwszych dni ich ulubioną częścią dnia były wspólne kąpiele. Uważa, że te chwile od zawsze były wyjątkowe i chciała uczynić je jeszcze lepszymi. Stormi osobiście przetestowała gotowe produkty.

Gwiazda zapowiedziała, że oficjalna premiera jej sklepu nastąpi 28 września. Jest podekscytowana, ponieważ nad projektem pracowała od trzech lat. Zależało jej, aby produkty były dopracowane i bezpieczne. Co ciekawe, Kylie ogłosiła nowe produkty zaledwie kilka dni po tym, jak zaprezentowała światu swoją nową linię strojów kąpielowych - Kylie Swim.