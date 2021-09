W 2014 roku Magdalena Boczarska związała się z Mateuszem Banasiukiem. Ich związek wzbudził spore zainteresowanie, m.in. z powodu różnicy wieku, jaka dzieli aktorów, czyli siedem lat. Jak widać, w niczym to im nie przeszkadza, a oni nadal tworzą parę. Być może sukcesem ich udanego związku jest to, że nie mówią o nim publicznie?

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk pojawiają się razem na niektórych branżowych imprezach, ale nie są zbyt wylewni i nie dzielą się opowieściami z życia prywatnego. Nawet sporadycznie publikują wspólne fotografie w mediach społecznościowych. Rzadko też zamieszczają zdjęcia, na których jest ich syn, Henryk, który ma prawie cztery lata. W związku z tym, kiedy tylko pojawi się rodzinne zdjęcie, fani pary mają powody do radości. Pozytywne komentarze znalazły się także pod nową fotką aktorów. Magdalena Boczarska opublikowała ją z okazji urodzin ukochanego.

Najlepszego Chłopaku - napisała aktorka.

W komentarzach pod zdjęciem nie zabrakło życzeń urodzinowych, a także miłych słów od internautów.

Fajni jesteście!

Mega pozytywna para. Cudowności dla obojga.

Jesteście najlepsi!

Zakochańce - czytamy na profilu aktorki.

W ubiegłym roku Magdalena Boczarska również zamieściła zdjęcie z Mateuszem Banasiukiem. Myślicie, że to będzie tradycja?

