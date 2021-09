Zmarła jedna z bohaterek "Kuchennych rewolucji". Jej umiejętności kulinarne podbiły serce Magdy Gessler

"Kuchenne rewolucje" to program, który przez lata emisji na antenie TVN zebrał dużą rzeszę miłośników. Dzięki swoim działaniom Magda Gessler pomogła właścicielom wielu restauracji. Gościła m.in. w jednym z barów mlecznych w Gorzowie Wielkopolskim. Stamtąd przyszły smutne wiadomości o śmierci szefowej lokalu.

Zmarła jedna z bohaterek "Kuchennych rewolucji"

Jak można przeczytać na profilu na Facebooku Baru Mlecznego Agata oraz facebookowej stronie "Kuchenne Rewolucje – naszymi oczami", Marzena Koniuszy zmarła w ostatni poniedziałek 20 września. Miała 59 lat i przez większą część swojego życia, bo aż 40 lat, była związana ze wspomnianym lokalem. Nie są znane przyczyny jej śmierci.

W tym roku do lokalu przybyła Magda Gessler i przeprowadziła tam jedną ze swoim słynnych kuchennych rewolucji. Była przy tym zachwycona kulinarnymi zdolnościami pani Marzenny i zaserwowanymi daniami. Gwiazda TVN zachęcała swoich fanów do tego, by odwiedzać miejsce.

Najlepszy bar mleczny w Polsce w Gorzowie Wielkopolskim. Szefowa kuchni, pani Marzena pracująca 40 lat w tym miejscu, fantastycznie gotuje i zarządza kuchnią. Spróbujcie sami - pisała znana restauratorka na swoim Facebooku.

Autor bloga i fanpage’a "Kuchenne Rewolucje - naszymi oczami" odwiedzający restauracje, w których działała Magda Gessler, jakiś czas temu miał okazję spotkać się z Marzęnną Koniuszy. Kobieta mówiła mu wtedy, że jest przyzwyczajona do ciężkiej pracy i dlatego nie przeraża jej napływ dużej ilości klientów.

Wyrazy współczucia dla rodziny pani Marzenny!