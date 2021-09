Większa skuteczność, dzięki składnikom w 100% naturalnego pochodzenia, pozyskiwanym w ekologicznym i wydajnym procesie wykorzystującym zielone technologie. Absolutnie innowacyjne, z intuicyjnymi produktami 2w1 skupiającymi się na podstawowej pielęgnacji. Bardziej zmysłowe, o aromatycznej nucie kwiatu neroli i wysoce zaawansowanej formule bezwodnej. A przede wszystkim, jeszcze bardziej EKO odpowiedzialni, ograniczyliśmy zużycie wody w celu chronienia zasobu: olejek do mycia twarzy i ciała oraz dezodoranty w kremie zostały stworzone bez użycia ani jednej kropli wody, a ultra-odżywcze mydła mają postać stałą, zawierając bardzo małą ilość wody.

NUXE BIO OLEJEK DO MYCIA TWARZY I CIAŁA

Ten magiczny produkt, będący jednocześnie olejkiem do demakijażu i olejkiem pod prysznic, oczyszcza twarz i ciało dzięki delikatnej bazie oczyszczającej pochodzenia roślinnego. Jego bezwodna formuła skoncentrowana jest na oleju z krokosza barwierskiego i organicznym oleju z nasion słonecznika (81,5%), aby doskonale usunąć zarówno makijaż, jak i wszelkie zanieczyszczenia nagromadzone na skórze, dzięki czemu pozostawia ją aksamitnie gładką. Jedwabista konsystencja olejku o orzeźwiającym, aromatycznym zapachu kwiatu neroli, który w kontakcie z wodą zamienia się w mleczko, zapewnia boską zmysłowość oraz szybkie i łatwe spłukiwanie.

OLEJ Z NASION KROKOSZA BARWIERSKIEGO, 100% koncentrat botaniczny

Krokosz barwierski to naturalne bogactwo niezbędnych kwasów tłuszczowych. Firma NUXE wykorzystuje w swoich produktach olej z krokosza barwierskiego uprawianego głównie w Rosji, metodami ekologicznymi przy bardzo małej ilości zużytej wody. Dzięki tłoczeniu na zimno i delikatnej ekstrakcji uzyskuje się bardzo czysty olej o silnym skoncentrowaniu w aktywnych molekułach.

INNOWACYJNE DEZODORANTY W KREMIE

Dezodoranty w kremie NUXE BIO rewolucjonizują nasze przyzwyczajenia, dzięki nowemu, innowacyjnemu podejściu: konsystencja kremu jest nakładana na pachy opuszkami palców i rozprowadza się na skórze jak krem, pozostawiając miękkie i suche wykończenie bez smug. 24-godzinną skuteczność dezodorantu i delikatność kremu nawilżającego zostaje zapewniona przez nowatorskie połączenie: absorbującego pudru roślinnego i organicznych olejków roślinnych (oczyszczającego olejku kokosowego w wersji orzeźwiającej i słodkiego olejku migdałowego w wersji dla skóry wrażliwej). Świeża, zielona i aromatyczna nuta charakterystyczna dla kwiatu neroli sprawia, że pielęgnacja staje się bardzo zmysłowa.

PROSZEK BOTANICZNY (ORGANICZNA SKROBIA KUKURYDZIANA)

W naturalny sposób przechwytuje wilgoć. Sercem tej innowacji jest organiczna skrobia kukurydziana w proszku, która została wybrana ze względu na jej wysokie właściwości absorpcyjne. Firma NUXE do produkcji wybrała kukurydzę uprawianą w Europie i pochodzącą z ekologicznych upraw. Jest ona mechanicznie mielona, w celu uzyskania proszku, który pozostawia pachy miękkie i suche.

MYDŁA W KOSTCE

Mydła w kostce skutecznie oczyszczają ciało i twarz, bez względu na rodzaj skóry. Wytwarzane są w tradycyjnym procesie przez mistrza mydlarskiego z Prowansji z mydlanej bazy pochodzenia roślinnego. Ich kremowe, nawilżające konsystencje wzbogacone są organicznym olejem z Cameliny, dzięki czemu usuwają makijaż oraz wszelkie nagromadzone na skórze zanieczyszczenia, pozostawiając ją idealnie miękką. Ich subtelny zapach oparty na nucie neroli wpływa na jeszcze bardziej zmysłowe doświadczenie podczas pielęgnacji.

ORGANICZNY OLEJ KAMELINOWY - Źródło komfortu

Camelina, znana również jako "złoto przyjemności", jest rośliną, z której można pozyskać cenny olej botaniczny, bogaty w kwasy omega 3 i 6. NUXE wybrało Camelinę z ekologicznych upraw we Francji w ramach partnerstwa z rolnikami z regionu Lot-et-Garonne. Delikatna i naturalna metoda ekstrakcji pozwala uzyskać wysokiej jakości 100% olej botaniczny, który jest silnie skoncentrowany w aktywnych molekułach. Zapewnia on działanie oczyszczające, jednocześnie przynosząc skórze ukojenie.

ZOBOWIĄZANIA NUXE BIO

WYSOKA KONCENTRACJA NATURALNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

Każdy z aktywnych składników w gamie NUXE BIO przechodzi przez rygorystyczny proces selekcji uwzględniający ich pochodzenie geograficzne, warunki zbioru oraz produkcji. Każda roślina posiada swój unikalny podpis genetyczny, co pozwala na jej bardzo precyzyjną identyfikację. Firma NUXE zdecydowała się na botaniczne badania DNA - innowacyjną metodę, która pozwala na identyfikację charakterystycznych markerów i weryfikację jakości zbiorów. Dzięki temu możemy mieć pewność, co do wybranych gatunków, a co za tym idzie, odpowiednich cząsteczek aktywnych, aby zagwarantować skuteczność naszych produktów do pielęgnacji skóry. Weryfikacja pochodzenia geograficznego roślin pozwala nam również chronić zagrożone gatunki, a tym samym zwalczać Biopiractwo.

ODPOWIEDZIALNE POZYSKIWANIE SUROWCÓW I WEGAŃSKIE FORMUŁY3

Z wielką starannością wybieramy naszych dostawców, zwracając szczególną uwagę na ich zaangażowanie w ochronę środowiska. Priorytetowo traktujemy produkcję lokalną i zrównoważone sieci dostaw, a także ekstrakty pozyskiwane przy użyciu zielonych technologii. Procesy te nie wymagają stosowania rozpuszczalników chemicznych i ograniczają ilość odpadów zanieczyszczających środowisko. Wszystkie produkty NUXE BIO są odpowiednie dla wegan. Ich receptury nie zawierają ani składników pochodnych pochodzenia zwierzęcego, ani nie są testowane na zwierzętach, zgodnie z przepisami europejskimi. Zostały one zatwierdzone i zarejestrowane przez The Vegan Society.

CERTYFIKOWANA ORGANICZNA PIELĘGNACJA SKÓRY STWORZONA ZGODNIE Z WYMAGAJĄCYMI STANDARDAMI

Produkty do pielęgnacji skóry NUXE BIO zostały opracowane we Francji i otrzymały certyfikat organiczny przez Ecocert na podstawie bardzo rygorystycznej karty (specyfikacje Cosmebio lub Cosmos reference). Zawierają średnio 99% składników pochodzenia naturalnego i ponad 66% składników pochodzenia organicznego (podczas gdy karta wymaga zaledwie 20%). Co więcej, produkty nie tracą zmysłowości, dzięki teksturom zawierającym 100% olejki botaniczne i zapachy pochodzenia naturalnego. Dla naszych produktów do higieny ciała (dezodoranty, olejek do oczyszczania) stworzyliśmy bezwodne formuły w celu chronienia zasobów wody (lub w formie stałej z niewielką ilością wody w przypadku ultra-odżywczych mydeł).

EKO ODPOWIEDZIALNI

Produkty NUXE BIO są wytwarzane we Francji w zakładach spełniających wymogi ECOCERT, które zajmują się produkcją zgodną z rygorystycznymi, kontrolowanymi standardami ekologicznymi. Tam, gdzie to możliwe, do produkcji naszych opakowań użyliśmy materiałów pochodzących z recyklingu: 90% szkła pochodzącego z recyklingu w przypadku butelek o pojemności 50 ml, od 25 do 30% szkła pochodzącego z recyklingu w przypadku butelek o pojemności 30 ml/100 ml oraz słoików o pojemności 15 ml. Pozwala to na zastosowanie niższej temperatury topnienia w piecach: produkcja słoików o pojemności 50 ml pozwala na uzyskanie o 30% niższej temperatury topnienia1 w porównaniu z produkcją tradycyjnego słoika szklanego. W przypadku papierowych opakowań, wybraliśmy papier nadający się do recyklingu, wykonane z papieru z certyfikatem FSC, pozyskiwanego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. "Priorytetem jest stosowanie ekologicznych etykiet, które nie wpływają na proces recyklingu – stosujemy półprzezroczysty lakier na bazie wody czy ekologiczny sitodruk na naszych szklanych słoikach o pojemności 50 ml."

CYKL ŻYCIA: BIODEGRADOWALNOŚĆ I RECYKLING

Produkty do spłukiwania NUXE BIO łatwo ulegają biodegradacji2. W NUXE BIO opakowania produktów w większości nadają się do recyklingu. Tam, gdzie to możliwe, wybrano opakowania szklane: mają one tę zaletę, że w 100% nadają się do nieskończonego recyklingu bez utraty jakości. Plastikowe butelki (PET i PP), aluminiowe puszki i papier również nadają się do recyklingu.