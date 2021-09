Daria Dąbrowska wzięła udział w siódmej edycji programu "Top Model". Udało jej się wyjechać na Fashion Week, jednak z uwagi na swój zbyt niski wzrost nie zrobiła żadnego pokazu i musiała się pożegnać z programem. Na Instagramie chętnie dzieli się różnymi przemyśleniami i wypowiada na ważne tematy. Tym razem postanowiła poruszyć problem Madonny.

Daria Dąbrowska zauważyła, że Madonna nie może się pogodzić ze swoim wiekiem

Uczestniczka "Top Model" zauważyła, że jedno z najnowszych zdjęć Madonny jest mocno przerobione. Sprawę postanowiła poruszyć na swoich InstaStories. Jej zdaniem widać, że gwiazda postawiła na wygładzenie twarzy i podbicie makijażu. Daria Dąbrowska uważa, że Madonna jest piękną kobietą, ale nie umie zaakceptować tego, że się starzeje.

Uwielbiam Madonnę, ale przykro jest obserwować, że nie może zaakceptować tego, że się starzeje. Dziwne jest to, że przecież są w internecie dostępne jej zdjęcia bez obróbki... Chociaż patrząc na komentarze pod tym zdjęciem na Facebooku niektórzy są w stanie uwierzyć we wszystko - powiedziała szczerze Daria Dąbrowska o Madonnie.

Uczestniczka siódmej edycji "Top Model" zwraca uwagę na szkodliwość mediów społecznościowych

Daria Dąbrowska zauważyła, że ludzie coraz bardziej wierzą we wszystko, co widzą w internecie. Otrzymała wiadomość przypominającą o tym, że zdjęcia opublikowane przez Madonnę było zrobione przy dobrym oświetleniu i w makijażu. Modelka mówi, że nawet po przejściu operacji plastycznych, Madonna nie mogłaby tak wyglądać.

Oto dlaczego zdjęcia przerabiane powinny być oznaczane... Niektórzy serio nie kumają, że osoba 70+ nie może tak wyglądać nawet po operacjach, naoglądały się Kim Kardashian i myślą, że kobiety tak wyglądają, a zdjęcia paparazzi są "niekorzystne" - punktuje problem przerobionych zdjęć Daria Dąbrowska.

Uczestniczka "Top Model" stwierdziła, że niektórzy internauci przyzwyczaili się do takich osobowości jak Kim Kardashian. Zwraca uwagę na to, że wielu celebrytów przerabia swoje zdjęcia i jednocześnie nie przyznają się do tego. Uważa, że później fani są zaskoczeni zdjęciami od paparazzi i stwierdzają, że ci wykonują tylko niekorzystnie fotografie. Jej zdaniem przerobione zdjęcia zakłamują rzeczywistość i powinny być oznaczane.