Nikodem Rozbicki to w ostatnim czasie jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Popularność zdobył już w 2014 roku za sprawą debiutu w filmie Katarzyny Rosłaniec "Bejbi blues". Chociaż ta produkcja nie zyskała przychylnych recenzji widzów ani krytyków, Rozbicki od tego czasu sukcesywnie buduje swoją karierę. Być może do show-biznesu niedługo wstąpi również młodszy brat Nikodema, Tymoteusz, którego aktor pokazał na instagramowym zdjęciu.

Nikodem Rozbicki pokazał młodszego brata

Bracia Rozbiccy zagrali w teledysku do utworu Kamila Zawiślaka tworzącego pod pseudonimem Wishlake. Zdjęcia do klipu kręcone były na plaży w podwarszawskim Zegrzu. Nikodem udostępnił kilka fotek z pracy nad teledyskiem, a na jednej z nich zapozował ze swoim młodszym bratem Tymoteuszem:

Zrobiliśmy klip! Premiera w październiku! - podpisał post aktor, jednocześnie oznaczając instagramowy profil brata.

Podobne zdjęcie udostępnił również Tymoteusz, a pod obydwoma postami pojawiły się komentarze fanów, którzy nie mogą nadziwić się, jak bracia są do siebie podobni:

Jesteście jak dwie krople wody.

Ale wy podobni, widać, że rodzeństwo.

Praca na planie teledysku wymagała od Rozbickich sporych poświęceń. Bracia musieli w ubraniach wejść do wody, mimo że wrześniowa pogoda w Polsce raczej nie rozpieszcza. Nikodem ewidentnie przypłacił to zdrowiem, bo do komentujących dołączyła również jego dziewczyna, Julia Wieniawa:

No i teraz Julia musi leczyć chorego Nikusia - napisała aktorka.

19-letni Tymoteusz Rozbicki jak na razie raczej stroni od blasku reflektorów, a jak wynika z jego Instagrama od uroczystych gal woli spotkania w gronie znajomych. Niewykluczone, że udział w teledysku to jego jednorazowa przygoda przed kamerą, możliwe też, że za jakiś czas zdecyduje się jednak pójść w ślady starszego brata. Co ciekawe, udział w teledysku mają na koncie także rodzice chłopaków. Beatę i Piotra Rozbickich można zobaczyć w klipie do piosenki "Kocham być z tobą" The Dumplings.