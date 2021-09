W sobotnią noc, 18 września, samochód Adiego Nowaka uległ doszczętnemu zniszczeniu. Raper miał wypadek - wpadł w poślizg i uderzył w barierki. O całej sytuacji poinformował fanów na swoich InstaStories. Przyznał, że otrzymał liczne słowa wsparcia i pytania o stan zdrowia.

Raper wyznaje, że jechał ostrożnie

Adi Nowak wyznał, że wielokrotnie widział na drodze różne wypadki samochodowe i zawsze zastanawiał się, dlaczego ludzie jeżdżą tak nieostrożnie i nierozsądnie. Sam nie porusza się szybko, jego samochód nie był nawet w stanie rozpędzić się do niebezpiecznych prędkości. Na własnej skórze przekonał się, że wypadki zdarzają się każdemu. Wystarczyło, że warunki na drodze były niesprzyjające i wpadł w poślizg.

Kto mnie zna, ten wie, że fi*toprzedłużanie robię inaczej niż prędką jazdą, a nawet jakbym chciał to porszak tak nie umiał. Jechałem sobie zwyczajnie, wpadłem w poślizg, jebł*m, oprzytomniałem, że żyje i zacząłem sprzątać - napisał na Instagramie Adi Nowak o swoim wypadku.

Adi Nowak spotkał się z ogromną troską ze strony fanów i ludzi z raperskiego świata

Krótko po zdarzeniu Adi Nowak otrzymał wiadomość od swojego kolegi z branży z zapytaniem, czy nic mu się nie stało. Solar martwił się, ponieważ raper początkowo mu nie odpowiadał. Adi przyznał, że czuje jedynie uderzenie od poduszki powietrznej. Poza tym wszystko było w porządku. Wtedy padła propozycja wydania kolejnego teledysku, w nawiązaniu do wypadku.

Żyje, żyję. Gitówa. Mały gong z poduchy i tyle - Adi Nowak uspokajał Solara.

Solar nie był jedyną osobą, która zmartwiła się wypadkiem artysty. Na swoich InstaStories Adi Nowak wyznał, że otrzymał masę telefonów i wiadomości. On sam wyszedł ze wszystkiego cało. Jego samochód natomiast nie nadaje się już do niczego. Przy poślizgu wgniótł się w barierkę. W sprzątnięciu miejsca wypadku pomogli mu inni kierowcy. Poprosił ich o skontaktowanie się, aby wynagrodzić życzliwość.

Jeszcze raz wszystkim dziękuje za troskliwe wiadomości i telefony. Porszaka w połowie nie ma, ale ja cały - dodał Adi.

Adi Nowak podchodzi do sprawy z dystansem

Jakiś czas temu raper zapowiedział premierę swojej nowej płyty. Nawiązując do zniszczeń swojego samochodu, udostępnił link do preordedu na Instagramie z podpisem "zrzutka na nowe auto". Postanowił także wcześniej wypuścić teledysk do "ADI BRAVO". Główną rolę odegrało jego porsche, uznał, że pożegnanie się z samochodem skwituje właśnie w takich okolicznościach.