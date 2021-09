Być może nieraz zastanawialiście się, jakie kwoty wpływają na konta największych influencerów w Polsce. Niektórzy z nich nie mają oporów i otwarcie opowiadają o zarobionych pieniądzach.

REKLAMA

Gale freakfight. Zarobki największych polskich gwiazd internetu zwalają z nóg

Zobacz wideo Friz pokazują gdzie spędza wakacje z Wersow. Hotel robi ogromne wrażenie

Friz, młody milioner, który stał się królem na polskim YouTubie

Kanał Friza na YouTubie ma prawie pięć milionów subskrypcji, a jego profil na Instagramie obserwuje trzy miliony osób. Ta popularność oczywiście przekłada się na pieniądze. W wywiadzie dla kanału "Duży w maluchu" Karol przyznał, że w 2019 roku dochód jego firmy wyniósł 10 milionów złotych. Na taką kwotę składają się nie tylko współprace reklamowe, ale również dochód ze sprzedaży własnych produktów: lodów, płyt, zeszytów, ubrań, a już niebawem również gier.

Według funduszu JR Holding, spółka, która została założona w 2021 roku, jest warta 144 miliony złotych. Te dane pokazują, że firma youtubera jest warta więcej, niż niejedno przedsiębiorstwo notowane na warszawskiej giełdzie. Młody youtuber nie zwalnia tempa i co chwilę angażuje się w nowe projekty. Już niebawem światło dzienne ma ujrzeć jego kolejny pomysł. Ciekawe, czy podobnie jak poprzednie, również zagwarantuje mu pokaźną sumę na koncie.

Aniela Bogusz na byciu seksmasterką zarobiła cztery miliony złotych

Początki kariery Lil Masti były nieco inne niż to, co obecnie możemy zobaczyć na jej profilach w mediach społecznościowych. Bogusz szokowała publiczność wizerunkiem seksmasterki. Jak się jednak okazało, było to całkiem dobre posunięcie pod kątem finansowym. Podczas wywiadu w programie TVN-u Aniela otwarcie opowiedziała o swoich zarobkach w tamtym czasie.

Ja nie mam czegoś takiego, że boję się mówić o pieniądzach. Na Seksmasterce taki najlepszy rok to były 4 miliony - wyznała Lil Masti.

Obecnie Bogusz skupia się na karierze sportowej, która również zapewnia jej niezłe sumy na koncie. Za wygraną walkę z Martą Linkiewicz na FAME MMA 4 zgarnęła rekordową kwotę w historii walk freaków w Polsce. Jej gaża za występ wyniosła aż 450 tys. złotych.

Marta Linkiewicz za jedną współpracę otrzymuje dziesiątki tysięcy złotych

Kolejną influencerką, która może pochwalić się mianem milionerki, jest Marta Linkiewicz. Po kontrowersyjnym początku kariery przyszedł czas na całkowitą zmianę wizerunku i poważne kontrakty reklamowe. Linkiewicz wyznała, że za jedną współpracę może otrzymywać naprawdę konkretne kwoty.

To na pewno nie są tysiące, bardziej powiedziałabym dziesiątki tysięcy - przyznała Marta.

Na pytanie fanów o to, czy jest milionerką, Marta Linkiewicz wyznała, że udało jej się już zarobić taką kwotę.

Marta Linkiewicz Screen: Instagram/@linkimaster