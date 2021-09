Wejście dwóch nowych uczestniczek w "Love Island. Wyspie miłości" pozwoliło Arkowi na uwolnienie się od Andzi, która nie tylko nie chciała z nim być, ale też okazywała wobec niego mało koleżeńską niechęć. Internauci liczą, że dziewczyna w końcu pożegna się z programem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Love Island". Bruno wyjaśnia tajemnicę związku z Moniką

"Love Island". Bruno rzuca nowe światło na relacje Andzi i Arka. Wskazuje winnego

To koniec Arka i Andzi z "Love Island. Wyspy miłości"?

Ostatnia kłótnia między Andzią i Arkiem z "Love Island. Wyspy miłości" przerodziła się w ostateczne rozstanie. Widzowie byli zdania, że to dziewczyna jest "tą złą" i od początku nie okazywała uczuć zakochanemu w niej partnerowi. Ta dwójka starała się znaleźć nowe obiekty westchnień - wydaje się, że Arkowi się to udało. Na ostatnim parowaniu Aleksandra go wybrała, a tym samym sprawiła, że Andzia stała się singielką.

Widzowie liczą, że dziewczyna dzięki temu pożegna się z programem. Jedynym zarzutem w jej stronę nie jest tylko chłód wobec Arka, ale i podejście do reszty ekipy. Dziewczyna chętnie obgaduje innych uczestników i często spiskuje na boku z Klaudią.

Przypomnijcie sobie randkę Arka i Andzi. Ona dosłownie go tam zjechała z góry na dół, a tutaj chłopak jest po prostu szczęśliwy!

Nie ważne, co z tego wyjdzie. Ważne, że Andzia na boku.

I niech dwie najlepsze przyjaciółeczki się pakują. Klaudia i Andzia do domu i niech nie zatruwają życia innym!

Przyszła dziewczyna idealna dla Arka. Ona pierwsza wskoczyła na temat domu, planów na przyszłość - pisali w komentarzach internauci.

"Love Island". Andzia i Arek mieli zupełnie inne wyobrażenia o swojej relacji. "Widocznie ty grałaś"

Myślicie, że Arek wkrótce zapomni o Andzi?

Zobacz też: "Love Island". Weszła nowa uczestniczka. Skądś ją chyba znamy. Wcześniej wygrała randkowe show!