W ostatnim czasie gale freak-fightowe cieszą się ogromną popularnością. Coraz częściej możemy oglądać pojedynki największych polskich influencerów, a niekiedy również sportowców. Argumentem decydującym o udziale w walce są oczywiście pieniądze. Sprawdźcie, na jakie kwoty mogą liczyć najpopularniejsi zawodnicy i zawodniczki.

REKLAMA

Dominik Abus z "Gogglebox" załatwił szwagrowi udział w walce MMA

Zobacz wideo Lexy Chaplin wyjawiła, dlaczego przyjęła propozycję walki na gali High League

Lord Kruszwil - jedna walka i 300 tys. na koncie

Marek Kruszel znany w sieci jako Lord Kruszwil największą popularność w sieci zyskał, publikując filmy, na których pokazywał swoim widzom wysoki standard życia i wszechobecny luksus. Z biegiem czasu jego kontent starał się coraz bardziej wulgarny, a nagrania były zgłaszane do organów ścigania. Youtuber wystąpił podczas fali FAME MMA5. Za swoją pierwszą walkę z Mini Majkiem otrzymał... 300 tys. złotych.

Marcin Najman - ile zarobił sportowiec?

Najman za walkę z Don Kasjo wynegocjował stawkę w wysokości aż 100 tys. złotych, jednak z powodu dyskwalifikacji nie otrzymał całości wynagrodzenia. Zachowanie, które zaprezentował Marcin, było niezgodnie z regulaminem federacji. Obecnie Najman założył swoją federację MMA-VIP. Pod koniec października odbędzie się trzecia odsłona gali.

Marcin Najman EAST NEWS

Marta Linkiewicz za walki zgarnęła ok. 300 tys. złotych

Linkiewicz na początkach swojej internetowej kariery była postrzegana za bardzo kontrowersyjną osobę. Marta publicznie opowiadała o swojej erotycznej przygodzie w autokarze z raperami z grupy Rae Sremmurd. Jej metamorfoza trwała latami, obecnie Linkiewicz całkowicie zmieniła swój wizerunek. Marta trzykrotnie walczyła w oktagonie. Dwa starcia wygrała, a jedno przegrała. Za walkę z Esmeraldą Goldewską otrzymała 200 tys. złotych, a za pojedynek z Martą Rentel na FAME MMA 7 na jej konto wpłynęło 100 tys. złotych.

Lil Masti wynegocjowała rekordową gażę za wygraną w Fame MMA

Aniela Bogusz to kolejna influencerka i zawodniczka, której wizerunek na początku kariery był zupełnie inny od tego, co teraz prezentuje swojej publiczności. Dawniej Bogusz występowała pod pseudonimem Sex Masterka jednak po kilku latach postanowiła zmienić go na Lil Masti. Aniela zajęła się produkcją muzyki i rozwijaniem swoich mediów społecznościowych. Za wygraną walkę z Martą Linkiewicz na FAME MMA 4 zgarnęła rekordową kwotę w historii walk freaków w Polsce. Jej gaża za występ wyniosła aż 450 tys. złotych, Bogusz zgarnęła pas federacji. Po koniec sierpnia Lil Masti wystąpiła w nowej federacji High League. Influencerka wyszła zwycięsko z pojedynku z Ewą Brodnicką.