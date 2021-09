Ostatnie wydarzenia, które spotkały popularną streamerkę pokazały, że społeczność graczy może być bardzo toksyczna. 31-letnia Anita padała ofiarą internautów, którzy wymieniają się screenshotami z różnymi częściami jej ciała, a do tego tworzą fotomontaże, na których wygląda, jakby była naga.

Brytyjska streamerka ma dość toksycznych widzów

Anita nigdy nie rozebrała się przed kamerą, a treści, które publikuje w swoich mediach społecznościowych, dalekie są od jakichkolwiek kontrowersji. Niestety kobieta padała ofiarą internautów, którzy rozprzestrzeniają w sieci przerobione fotografie ukazującą ją nago.

Brytyjka dowiedziała się o tym, ponieważ odkryła, że na portalu Reddit użytkownicy wymieniają się screenshotami, które pokazują różne części jej ciała. Sweet_Anita jest załamana z powodu zaistniałej sytuacji, kobieta przyznała, że obraźliwe obrazki powstają niezależnie od tego, co na siebie ubrała podczas transmisji. W wywiadzie z HuffPostem zdradziła, że czuje się tak, jakby każdy z milionów widzów był jej szefem, który w dodatku ma przyzwolenie na to, by molestować ją seksualnie każdego dnia.

Kanał Sweet_Anity dostępny wyłącznie dla pełnoletnich użytkowników

Na kanale Anity pojawia się informacja, że kobieta publikuje treści wyłącznie dla pełnoletnich użytkowników. Nie jest to związane z żadną nagością czy innymi kontrowersyjnymi treściami publikowanymi przez streamerkę. Stało się to dlatego, że podczas jej transmisji padają wulgaryzmy, z tego powodu zostały wprowadzone ograniczenia wiekowe.

Anita konto na Twitch założyła w 2018 roku, od tego czasu zdobyła ponad 1,7 miliona fanów. Brytyjka nie tylko streamuje gry, ale również oswaja widzów z zespołem Tourrete’a. Ostatnie wydarzenia spowodowały, że 31-latka myśli o zakończeniu swojej internetowej kariery.