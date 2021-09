Podczas jednego z programów promujących Fame MMA 11 zadzwonił Bedoes. Postanowił uderzyć w działalność Filipka i to, co się rozgrywało między nimi prywatnie. Borys Przybylski nie jest jedyną osobą, która ma z nim na pieńku. Doszło do ostrej wymiany zdań.

REKLAMA

Zobacz wideo Bedoes przeprasza za to, że dał się sprowokować Filipkowi

Bedoes: Z krzaków wyskoczył Guzior, twój przyd*pas

Wszystko zaczęło się od nawiązania do jednej z potyczek. Bedoes przypomniał Filipkowi, że podczas solówki wystraszył się, a zza krzaków wyskoczył Guzior. Filip Marcinek przypomniał raperowi, że to on przyjechał na dwa auta i miał całą obstawę ludzi. Zagroził mu, że może mu się dostać ze te słowa.

Sprawa wygląda tak, że jakby nie będę już roztrząsał tej sytuacji, solówki, na którą się obsr*łeś i na której z krzaków wyskoczył Guzior, twój przyd*pas - powiedział Bedoes.

Chłopie, grubo lecisz, stary. Możesz dostać naprawdę w pizd*. Co ty się nie kłócisz, ty jesteś kur*a farmazoniarzem. Sam przyjechałeś tam na dwa auta - Filipek odpowiada na zaczepkę Bedoesa.

Solar już po ślubie! Na weselu Mata, Bedoes i Białas złapali za mikrofony

Bedoes uderzył w karierę Filipka

Bedoes wypomniał Filipkowi, że jego kariera i wyświetlenia stanęły na momencie beefu. Filip Marcinek sprostował, że chodzi o epkę, jednak Borys Przybylski nie dawał za wygraną. Stwierdził, że mógłby wydać epkę, na której puszcza bąki, a ludzie i tak by tego słuchali. Bedoes zasugerował, że gdyby nie walka na Fame MMA, Filipek byłby bliski bankructwa.

Bedoes stwierdził, że kariera Filipka jest już skończona. Uważa, że nikt nie chce słuchać jego muzyki, a niebawem nikt nie będzie się z nim chciał bić. Obiecał, że zadba o to jeśli jeszcze raz uderzy w jego przyjaciół.

Muzycznie się skończyłeś, w Twój freestyle każdy ma wyjeb*ne - Bedoes o karierze muzycznej Filipka.

Filipek wyśmiał tolerancje Bedoesa

Filipek postanowił się odgryźć i uderzył w tolerancyjność Bedoesa. Ten sprostował i powiedział, że kiedyś powiedział do Filipka "ch*j ci w dup*", na co Filip Marcinek odparł, że zabrakło nazwania go "p*dałem". Stwierdził, że Bedoes wykreował swój tolerancyjny wizerunek, a w rzeczywistości jest zupełnie inny.

Powiedział tolerancyjny Bedoes. Jak mnie nazwałeś? Pisałeś sobie śmieciu te posty o tolerancji, a z ciebie wychodzi prawdziwe "ja" ty k*rwo j*bana.

Marcin Dubiel ostro o Błońskim i jego słowach o Lexy. Co z rewanżem w Fame MMA?

W dalszej części doszło do kolejnych wyzwisk. Bedoes dalej sugerował, że Filipek już dawno się skończył i Fame MMA jest jego sposobem na życie. Odpowiedział, że gdyby nie walka, dalej by tworzył muzykę, może z małymi odsłonami, ale nikogo by nie udawał. Jego zdaniem słowa Bedoesa są pod publikę i przy okazji telefonu pokazał swoją prawdziwą twarz. On jedynie odpowiedział na pytanie Boxdela i szczerze przyznał, jakie ma stanie na temat Bedoesa i jego znajomych.

Bedoes obiecał Filipkowi, że w dniu kiedy wykonał telefon do studia Fame MMA, jego kariera się skończyła. Jedyne co mu zostało to "pajacowanie w internecie". Filip Marcinek ironicznie podziękował Amadeuszowi "Ferrari" Roślikowi za to, że dzięki niemu może zarabiać na życie.

Rozpierdol te k*rwe, bo mu się należy - Bedoes do Roślika.

Amadeusz przyznał, że jest fanem Bedoesa i ma jego płyty. Raper oddał mu szacunek, powiedział, że nikomu nie kibicuje, ale poprosił, aby wykończył Filipka w oktagonie.

Bedoes przeprosił za swoje zachowanie

Niedługo po zakończeniu rozmowy Bedeos postanowił przeprosić na swoich InstaStories. Przyznał, że zagalopował się. Beef miał miejsce cztery lata temu, miał wówczas 19 lat. Czuje się źle z tym, że dał się sprowokować i nie chciał nikogo urazić. Przyznał, że od zawsze jest sobą i nie ma zamiaru tego zmieniać.

Filipek natomiast w dalszym ciągu zarzuca Bedoesowi brak wstydu. Uważa, że jest odklejony i nie zbudował karierę na wykreowanej postaci. Zapowiedział, że teraz będzie szczerze wypowiadać się na każdy temat i więcej nie ugryzie się w język.

Filipek zapowiada koniec milczenia https://www.instagram.com/filipek1995/