Jakiś czas temu odbyły się urodziny Wersow, a po nich zdarzył się pewien incydent. Wychodząc z imprezy, Marcysia Ryskala przywróciła się i złamała nogę. Przez dwa tygodnie jej kończyna była w gipsie. Po kilku konsultacjach z lekarzami, prześwietleniach i rezonansach zdecydowała się na operację.

Zobacz wideo Marcysia Ryskala w końcu bez gipsu na nodze. Przeszła operacje

Lekarze Marcysi doradzili zabieg. Dzięki temu szybciej wróci do sprawności

Noga miała zrastać się przez pięć tygodni, a wiązało się to z długim leżeniem w łóżku i przerwą w pracy. Istniało także ryzyko, że noga nie wróci do swojego poprzedniego stanu i wiązałoby się to z częstymi kontrolami. Ortopeda przyznał, że zabieg jest najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji. Marcysia znacznie szybciej będzie mogła rozpocząć rehabilitację i wrócić do sprawności.

Marcysia Ryskala z Ekipy Friza złamała nogę na urodzinach Wersow

Ból po operacji na szczęście był mały

Okazało się, że Marcysia musiała przyjmować zastrzyki przeciwbólowe. Były bardzo nieprzyjemne, a Tromba przyznał, że często przy nich płakała. Członkini Ekipy Friza mówiła, że przerażają ją wszystkie igły z wyjątkiem tych do tatuowania. Z tego względu jedyną rzeczą, której się obawiała było wkłucie kroplówki. Sama operacja nie była bolesna. Youtuberka przebudziła się w trakcie przykręcania śrub i rozmawiała z lekarzami. Po zabiegu towarzyszyło jej jedynie mrowienie.

Marcysia przyznała, że nic nie pamięta

Wersow świętowała swoje 25. urodziny. Pojawiły się największe gwiazdy internetu

Po zabiegu do pokoju przyszła lekarka. Zapytała Marcysię, jak się czuje i czy wszystko jest w porządku. Poinformowała, że cały zabieg przebiegł przeszedł pomyślnie. Marcysia Ryskala przyznała, że niewiele pamięta. W związku z tym nie ma traumy związanej z operacją. Wyznała, że wszystko było komfortowe, ale ma dziury w pamięci.

Z InstaStories wiemy, że teraz czeka ją długi okres rehabilitacji. Powoli wraca do sprawności i porusza się o kulach. Z dnia na dzień jest lepiej, jednak aby mogła całkowicie wrócić do zdrowia, musi jeszcze zaczekać.