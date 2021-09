Anna Kalczyńska jest jedną z tych publicznych osób, które chętnie pokazują kadry z prywatnego życia. Co istotne, dziennikarka nie ukrywa, że na potrzeby zawodu jej wizerunek jest wypracowany przez telewizyjnych specjalistów. Na co dzień stawia na naturalność i chętnie to pokazuje.

Zobacz wideo Anna Kalczyńska razem z siostrą tańczy na plaży

Anna Kalczyńska bez makijażu

Anna Kalczyńska przebywała ostatnio w Nowym Jorku. Wyjazd związany był z pracą. Dziennikarka stacji TVN pojechała tam, by nagrać materiały dotyczące dwudziestej rocznicy ataków na WTC. Przeprowadziła też kilka wywiadów z mieszkańcami Nowego Jorku o tym, jak ta tragedia zmieniła ich życie. Po tak pracowitej podróży zamieściła zdjęcie z poranka spędzonego już w domu. Wglądała znakomicie.

Dziennikarka nie miała makijażu, siedziała przy stole w zwykłym t-shircie. Prosto i zwyczajnie, a i tak zachwyciła fanów. Świadczy to o tym, że internauci doceniają jej autentyczność.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wpis dziennikarki. Poruszyła w nim temat balansu między życiem domowym a pracą.

Dlatego właśnie tak ważne, żeby w rozjazdach nie zapominać o sobie, pamiętać o tym, co lubimy i planować wspólne chwile.

Równowaga, o której pisze, to także umiejętność dzielenia czasu między zawodowe obowiązki a rodzinę i wypoczywania po intensywnej pracy. Annie Kalczyńskiej udaje się to doskonale. Nawet jej wizerunek przy domowym stole jest inny niż w telewizji śniadaniowej. Jej prawdziwość w każdej z tych odsłon chwalą fani:

Pięknie to pani ujęła. Uwielbiam 'DDTVN' z panią w roli głównej.

Wspaniale! Jest miejsce na cudowny zawód, pasje, podróżowanie, miłość, rodzinę, dzieci, domowe pichcenie!

Jest pani mega sympatyczna.

Jak wam się podoba Anna Kalczyńska w takiej odsłonie? Lubicie oglądać "Dzień dobry TVN"?