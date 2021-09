81-letnia Brytyjka powiedziała 36-letniemu Mohamedowi Ahmedowi sakramentalne tak w listopadzie 2020 roku. Rodziny małżonków długo nie mogły pogodzić się z tym faktem i zaakceptować tego związku. Iris zdaje się jednak zbytnio nie przejmować się opinią innych - chodzi przecież o jej szczęście!

Miłość zaczęła się na... Facebooku

Iris i Mohamed poznali się na facebookowej grupie stworzonej dla ateistów. Brytyjka ma już za sobą jedno niezbyt udane małżeństwo - para rozwiodła się, ale ma dwoje dorosłych już synów. To właśnie Steve'owi i Darrenowi ponowne wejście mamy w związek najbardziej przeszkadzało - stwierdzili nawet, że nigdy nie uznają Mohameda za ojczyma. 81-latka nie zważała jednak na uczucia mężczyzn i wyjechała do Egiptu, aby poślubić swojego wybranka. W wywiadzie udzielonym dla magazynu "Mirror" kobieta wyznała, że nigdy nie czuła się tak kochana, jak teraz.

Związek dla pieniędzy?

Brytyjka śmieje się, że wiele osób właśnie tak pewnie pomyśli na wieść, że 36-letni Egipcjanin jest jej mężem. Zapewne liczy na to, że kobieta go utrzyma i przepisze spadek! Iris wyznaje jednak, że żyje z niezbyt wysokiej emerytury, a związek z Mohamedem to prawdziwe uczucie!

Mohamed powiedział, że podpisze intercyzę, aby udowodnić wszystkim niedowiarkom, że nie zależy mu na pieniądzach, a na mnie! Spędziłam lata na uszczęśliwianiu innych ludzi, teraz chcę tylko poślubić mężczyznę, którego kocham, zanim umrę - powiedziała Iris w rozmowie z "Mirror".

Po wymarzonym ślubie w życiu Iris i Mohameda nastały jednak gorsze dni. Brytyjka musiała wrócić do rodzimego kraju; klimat panujący w Egipcie nie sprzyjał jej zdrowiu. Mohamed z kolei na razie nie może dołączyć do małżonki w Wielkiej Brytanii - ma mieć problem z uzyskaniem specjalnej małżeńskiej wizy. Cóż, niektóre bajki trwają niestety bardzo krótko...