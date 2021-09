9 września Andrzej Duda gościł u prezydenta Węgier Jánosa Ádera. W ramach zagranicznej podróży spotkał się również z innymi ważnymi politykami tego kraju, między innymi z premierem Viktorem Orbánem. Zwieńczeniem delegacji była uroczystość w Budapeszcie, podczas której Duda został uhonorowany specjalnym orderem.

Z tej okazji Prezydent RP wygłosił pełne wdzięczności przemówienie, w którym zapewnił o przyjaznych stosunkach polsko-węgierskich. Dowodem potwierdzającym słowa polityka ma być... imię jego córki. Andrzej Duda zagłębił się w historię swojej rodziny i wytłumaczył, dlaczego Kinga Duda to Kinga. A wszystkiemu z dumą przysłuchiwała się małżonka.

Andrzej Duda o imieniu córki: To polski odpowiednik

Na oficjalnej stronie internetowej poświęconej działalności prezydenta Polski możemy przeczytać, że Andrzej Duda "został uhonorowany Krzyżem Wielkim z Łańcuchem i Złotopromienną Gwiazdą Węgierskiego Orderu Zasługi", czyli najistotniejszym odznaczeniem państwowym Węgier przyznawanym wyłącznie głowom innych krajów.

Skąd to wyróżnienie? Polityk tłumaczy, że dzięki pochodzącej ze Starego Sącza babci czuje silną więź do odwiedzanego kraju. Z tematów wagi państwowej sprytnie przeszedł do prywatnych dygresji.

Osobiście jestem mocno związany emocjonalnie – także poprzez więź rodzinną – z niewielkim miasteczkiem w Małopolsce, które nazywa się Stary Sącz. Najważniejszym miejscem w Starym Sączu jest klasztor Klarysek zbudowany w XIII wieku, który został ufundowany przez żonę księcia polskiego Bolesława Wstydliwego - Kingę.

Andrzej Duda uporał się z nałogiem, ale Kinga nie poszła w jego ślady

Popisujący się znajomością historii Andrzej Duda przypomniał, że żona Bolesława Wstydliwego była przed ślubem węgierską królewną, a jej imię funkcjonowało w różnych formach w rodzinie polskiego polityka od lat.

Ten element zawsze był żywy w mojej opowieści rodzinnej: że Kinga była właśnie Węgierką. Moja babcia miała na imię Kunegunda. Była ze Starego Sącza. Nasza córka ma na imię Kinga, bo to jest polski odpowiednik właśnie imienia Kunegunda. To pokazuje, jak bardzo głębokie są związki między Polską a Węgrami, między Polakami a Węgrami - wyjaśnił.

Spodziewaliście się, że Kinga jest Kingą właśnie dlatego, że inna Kinga była Węgierką, a babcia Dudy Kunegundą?

