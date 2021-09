Wiadomo, że Małgorzata Rozenek i jej rodzina opuszczą dom, w którym obecnie mieszkają i przeniosą się do znacznie większego lokum. Od jakiegoś czasu była jednak cisza na temat przeprowadzki. Celebrytka zdradziła, na jakim jest etapie.

Małgorzata Rozenek ma w planach przeprowadzkę do nowego domu. Zdradziła, kiedy to się stanie

Celebrytka chętnie i regularnie chwali się zdjęciami ze swojego domu. Z fotografii można wnioskować, że jest to spora przestrzeń, jednak jak się okazuje, dla pięcioosobowej rodziny i psów, jest za mała. W nowym domu, który powstanie pod Warszawą, a dokładniej w Konstancinie, pomieści całą rodzinę. Oprócz tego, że każdy z mieszkańców będzie mieć własny pokój, to do dyspozycji będą także inne pomieszczenia.

W nowym domu pojawi się także salon gier, sypialnia dla gości czy pokój dla opieki domowej. Nie zabraknie oczywiście garderoby, która pomieści wszystkie ubrania i dodatki Małgorzaty. W cieplejsze dni domownicy będą mogli skorzystać także z ogrodu, a w tym na pewno będą mogli spokojnie odpocząć, bo dom ma znajdować się na działce tuż przy lesie.

To kiedy przeprowadzka? Małgorzata Rozenek w jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że dopiero za kilka miesięcy ruszy budowa.

Ruszamy w marcu. (...) Ja czuję, że wszystkie wyzwania, które do tej pory mnie czekały, tak naprawdę dopiero teraz będą się realizować - wyznała w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Wygląda na to, że do przeprowadzki jeszcze jest trochę czasu. Jesteście ciekawi, jak urządzi swoje nowe lokum?

