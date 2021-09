Kilka dni temu na profilu Izy z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawił się wpis, w którym oznajmiła, że rozstała się z Kamilem. Poprosiła o uszanowanie ich prywatności i niezadawanie pytań. Dopiero teraz taką samą informację przekazał jej mąż. Internauci jednak nie uwierzyli w to, że ich związek się rozpadł. Świadczyć miało o tym to, że miniony weekend spędzili w tym samym miejscu, a co więcej pojawiło się zdjęcie, które sugerowało, że odbywa się wieczór panieński Izy. Teraz postanowiła odnieść się do tego.

Zobacz wideo Iza i Kamil byli jedną z bardziej lubianych par

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza o rozstaniu z Kamilem

Iza nagrała InstaStories, w którym nawiązała do krążących domysłów ich fanów, że bawią się z nimi. Zdaniem wielu wiadomość o rozstaniu miała uśpić czujność, by małżonkowie w spokoju przygotowywali się do ślubu kościelnego. Jak się jednak okazuje, były to tylko złudne nadzieje sympatyków uczestników piątej edycji. Iza zapewniła, że naprawdę się rozstali.

Chciałabym zabrać głos w pewnej kwestii, ponieważ widząc te wasze komentarze i widząc, co wypisujecie - oczywiście nie wszyscy - to po prostu stwierdziłam, że nie mogę tego pozostawić bez komentarza. Nie będzie żadnego ślubu kościelnego. To nie był żaden wieczór panieński - zdementowała plotki.

Okazało się, że ich wyjazd był zaplanowany od bardzo dawna. W taki sposób mieli świętować rocznicę ślubu, która "już się po prostu nie odbędzie".

Zaplanowaliśmy go wspólnie z naszymi rodzinami, z przyjaciółmi, ponieważ chcieliśmy przeżyć to jeszcze raz. Ale że stało się między nami tak, jak się stało, że się rozstaliśmy i to nie jest żaden "fejk", podjęliśmy po prostu decyzję, że jak normalni ludzie pojedziemy ten ostatni raz i po prostu spotkamy się ze wszystkimi - tłumaczyła.

Tylko dlatego pojechali wspólnie. O tym, że wiadomość o rozstaniu przekażą po powrocie, także ustalili razem.

Rozstaliśmy się w normalnych relacjach, jak dwoje normalnych ludzi. Nie palimy za sobą mostów, bo nie jesteśmy takimi ludźmi, że rozstajemy się w kłótni - dodała.

Iza zwróciła się także do tych, którzy uważają się za ich fanów. Poprosiła, by czasami zastanowili się nad tym, co piszą. Bo niektóre komentarze i teorie mogą sprawiać przykrość.