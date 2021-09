Koko Figura to córka Katarzyny Figury z małżeństwa z Kaiem Schoenhalsem. Dziewczyna raczej unika show-biznesu, choć czasami pojawia się ze znaną mamą na ściankach. Ostatnio miało to miejsce choćby przy okazji premiery filmu "The End". 18-latka prężnie działa też w mediach społecznościowych, gdzie opublikowała właśnie bardzo śmiałe zdjęcie.

Córka Katarzyny Figury topless pozuje przed lustrem. Odważnie!

Koko zamieściła na Instagramie fotografię, obok której internauci nie mogli przejść obojętnie. Córka Katarzyny Figury stoi tyłem do lustra w ciemnych spodniach i eksponuje nagie plecy. 18-latka jedną ręką zasłoniła piersi, jednak w tym kadrze nie udało się zakryć wszystkiego.

Rok temu i wczoraj - napisała tajemniczo.

Koko Figura kokofigura/Instagram

Nowe zdjęcie Koko przypadło do gustu jej obserwatorom, którzy nie ukrywają, że zdjęcie jest "hot". Internauci nie pierwszy raz są pod wrażeniem jej odważnych zdjęć. Wcześniej komplementami zasypali ją po tym, jak opublikowała czarno-białe zdjęcie w stroju kąpielowym. Wiele osób dostrzega na Instagramie urodę Koko i widzi duże podobieństwo do matki z czasów młodości.

Przypomnijmy, że Katarzyna Figura ma jeszcze syna Aleksandra i córkę Kaszmir Amber. Obie dziewczyny są owocem związku aktorki z producentem filmowym Kaiem Schoenhalsem, który zakończył się w atmosferze skandalu, a gwiazda oskarżyła męża o stosowanie wobec niej przemocy domowej.

Aleksander jest natomiast owocem miłości Katarzyny Figury i jej pierwszego męża, Jana Chmielewskiego.