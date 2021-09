W najnowszym materiale na YouTubie Wardęga wyznał, że Friz do niego napisał. Nie była to miła rozmowa. Karol Wiśniewski postanowił zebrać się na odwagę i skonfrontować z Wardęgą. Poszło o zabranianie Wersow celebrowania rocznicy.

Friz nie wytrzymał i napisał do Wardęgi: Przejaw braku honoru

Okazuje się, że dwa tygodnie temu, a dokładniej 31 sierpnia z Sylwestrem Wardęgą skontaktował się Friz. Około godziny pierwszej w nocy zarzucił mu brak honoru i stwierdził, że ten uwziął się na jego dziewczynę. Para przebywała wówczas na wakacjach w Grecji, a Wardęga przypomniał w komentarzu pod zdjęciem Wersow, że wciąż nie załatwiła sprawy ze skradzionym logiem, a znowu wybrała się na wakacje.

To już ekstremalny przejaw braku honoru, żeby sugerować komuś, że nie może świętować swojej rocznicy i celebrować miłości na wspólnym wyjeździe. Żałosne - Friz postanowił skontaktować się z Wardęgą.

Sylwester Wardęga skomentował wiadomość od Friza

Sylwester Wardęga wytłumaczył, że nie napisał komentarza odnośnie skradzionego loga pod zdjęciem z rocznicy i jak się później okazało zaręczyn. Sytuacja miała miejsce kilka dni później. Stwierdził, że Friz się "odkleił" i stworzył termin ochronny, w którym nie można wypominać Wersow sprawy kradzieży logotypu.

W odpowiedzi na wiadomość Friza, Wardęga stwierdził:

Pozwól, że wyjaśnię ci, co jest żałosne. Żałosne jest okradanie ludzi z ich twórczości.

Wspomniał o kradzieży i ciągłych kłamstwach Weroniki Sowy. Przypomniał, że okradała przez dwa lata artystę i wykorzystywała jego pracę do celów zarobkowych. Oprócz tego jej treści oraz produkty są mocno inspirowane cudzą kreatywnością i część można by uznać za plagiat. Zaznaczył, że od publikacji ostatniego materiału minął miesiąc i dalej nic się nie wyjaśniło. Rozmawiał z okradzionym artystą i wie, że sprawa nie została uregulowana.

Jak przyznał Wardęga w wiadomości do Karola Wiśniewskiego, Wersow "okrada ludzi z ich kreatywności od początku kariery do dnia dzisiejszego". Sylwester wypunktował, że zarówno pomysły na zdjęcia, filmiki, jak i sposób ubierania się jest zainspirowany zdjęciami z Pinteresta.

Uznajmy, że jest "specyficznie inteligentna" i nie wiedziała, gdy wykradła logo, że tak nie można - zarzucił sarkastycznie Wardęga.

Wardęga do Friza: Następnym razem sprawdź definicję honoru. Nie wycieraj sobie mordy rocznicą

Karol Wiśniewski zarzucił w pierwszej wiadomości Wardędze, że ten "nie ma honoru", ponieważ skomentował wakacyjne zdjęcie Wersow. W odpowiedzi youtuber napisał Frizowi, by ten następnym razem dobrze sprawdził definicję słowa "honor" zanim zacznie go używać.

Przypominanie złodziejowi o tym, że jest złodziejem z pewnością nie jest przejawem jego braku. Nie wycieraj sobie mordy rocznicą, rocznicę mieliście dwa dni temu - odpisał Karolowi Wardęga.

Odpowiedź Wardęgi na zarzuty Friza Screen: https://www.youtube.com/watch?v=1WnwnFEa3m4

W styczniu 2021 r. loga [Weronika - red.] przestała używać na swoim kanale, a więc od stycznia do września mamy osiem miesięcy pełnej świadomości czynu. Rozmawiałem z DFT trzy dni temu, sprawa wciąż nie została uregulowana. Przez ten czas odwiedziliście wiele krajów. Nie mam nic do celebrowania rocznic, ale chłopie uregulujcie to, co ukradliście i na czym zostaliście złapani. Do tego, co jeszcze nie wyszło, przejdziemy za jakiś czas. Masz tupet będąc ze złodziejką, że to MOJE zachowanie nazywasz żałosnym. Jeśli szukasz kogoś, kto charakteryzuje się żałosnym zachowaniem, wejdź do pokoju i krzyknij "Weronika". Teraz będziesz jej bronił "ej nie wolno, bo rocznica"?. Dobrze słyszałeś, twoja dziewczyna popełniła przestępstwo - odpowiedział Wardęga na wiadomość Friza.

Jak zaznaczył Wardęga - Friz w ostatnich działaniach daje wydźwięk swojej ogromnej hipokryzji. Przywołał sytuację, że zdaniem Karola nie ma nic złego w oszukiwaniu internautów, sprzedaży scamu przez członków Ekipy, czy w kradzieży loga przez Wersow. Jednak, gdy to Ekipa została okradziona, okazuje się, że to złe.

Wardęga uderzył w relacje Friza i Wersow: Pozwól swojej dziewczynie być sobą i ją zaakceptuj

Wardęga nie pozostawił bez słowa także tego, w jaki sposób postrzega związek youtuberów. Uważa, że to Friz jest powodem kompleksów Wersow. W jednym ze starszych materiałów wspomniała, że przez jakiś czas akceptowała siebie w pełni, ale była jedna osoba, która wypominała jej niedoskonałości. Dziś, co prawda, dziewczyna przyznaje, że zna poczucie własnej wartości, że w pełni siebie zaakceptowała, ale internauci i Wardęga zauważyli, że kiedy zmiany w jej wyglądzie spotykają się z krytyką Karola Wiśniewskiego, Weronika natychmiast wraca do sztucznego wizerunku.

Na TikToku pojawiły się shoty z filmu, w którym Friz powiedział, że chciałby zobaczyć piersi koleżanki z Ekipy, ponieważ dziewczyny mówiły, że ma najładniejsze, a chwile później Weronika Sowa powiększyła swój biust. Podobna sytuacja miała miejsce, kiedy Karolowi Wiśniewskiemu nie spodobały się skrócone włosy Wersow, które ona sama zachwalała. Po tygodniu Wersow udała się do salonu fryzjerskiego i założyła dłuższe doczepy.

Pozwól swojej dziewczynie być sobą i ją zaakceptuj, a nie wymuszasz na niej bycie instagramową sztuczną lalką. Ty śmiesz pisać mi coś na temat klasy? - skomentował Wardęga postawę Friza wobec Wersow.