Tupac Shakur był jednym z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych raperów w historii. Muzyk został postrzelony 7 września 1996 roku. Do tego tragicznego wydarzenia doszło w Las Vegas. Raper wybrał się tam, żeby obejrzeć walkę bokserską. Pięć z wystrzelonych dwunastu kul raniło Shakura. Lekarze przez sześć dni walczyli o jego życie.

REKLAMA

Tupac Shakur jednak żyje? Osoba z jego otoczenia twierdzi, że raper nie zginął i wkrótce wyda nową płytę

Zobacz wideo Amerykański raper Tekashi69 pokazał nagranie ze szpitala. Trafił tam po tym, gdy jego ręka zaklinowała się w poręczy schodów

Samochód, w którym został postrzelony Tupac Shakur został wystawiony na sprzedaż

Jak podaje amerykański serwis TMZ, czarne BMW, w którym postrzelono 25-letniego rapera, znów jest do kupienia. Mimo iż pojazd wielokrotnie zmieniał właścicieli, według Celebrity Cars dopiero w 2017 roku auto po raz pierwszy oficjalnie zostało wystawione na sprzedaż za kwotę 1,5 miliona dolarów. Cztery lata temu samochód nie trafił w ręce nowego właściciela. Firma Celebrity Cars Las Vegas zdecydowała się ponownie wystawić BMW na sprzedaż i podwyższyła cenę do 1,75 mln dolarów.

Samochód Tupaca Shakura Screen: YouTube/Pawn Stars

Dlaczego cena auta wzrosła?

Właściciele zdecydowali się kompletnie odnowić samochód, usunięto m.in. ślady po kulach. Dodatkowo firma Celebrity Cars podała, że BMW ma teraz te same opony, które miało 7 września 1996 r. W dniu śmierci rapera firma wypożyczyła samochód wytwórni płytowej Death Row Records. Gdy doszło do tragicznego zdarzenia, za kierownicą siedział współzałożyciel wytwórni Suge Knight. Dziesięć lat po śmierci Shakura Knight ogłosił bankructwo Death Row Records. Były producent muzyczny odsiaduje karę 28 lat więzienia za umyślne zabójstwo.

Ciekawe czy słynne czarne BMW trafi w ręce nowego właściciela.