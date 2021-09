Jakiś czas temu Friz ogłosił, że otwiera nowy kanał. Nosi on nazwę "Tajny projekt". Youtuber zapowiedział, że znajdą się tam filmy związane z tym co przygotowała Ekipa oraz czymś, czego nie może zdradzić. Na ten moment pojawiły się już cztery nagrania. Większość z nich szokuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Friz znika z Internetu?

Karol Wiśniewski przez ostatnie tygodnie mówił, że planuje coś, co zaskoczy wszystkich. W zeszycie zapisywał wszystkie możliwe scenariusze i co zrobić, aby jego projekt wypalił. Kanał "Tajnego projektu" ma już 124 tysiące subskrypcji i cztery opublikowane filmy. Trzy z są reploudami publikacji z początków Ekipy Friza. Możemy zobaczyć pierwszy dom Ekipy oraz challenge, które youtuberzy wykonywali w trakcie daily. Fani domyślają się, że może youtuberzy mają zamiar lub już kupili nieruchomość i mogą ją wykorzystać na potrzeby nowego projektu.

Friz kupił stary dom ekipy tak strzelam.

Boxdel, Japczan i Holak wybrali kanał do usunięcia. Tym razem nie padło na Ekipe Friza

Kupią stary dom ekipy i będzie daily - czytamy w komentarzach na kanale "Tajny Projekt".

Friz ma zamiar wypromować nowych youtuberów?

Wiosną tego roku Friz poprosił swoich widzów, aby przesyłali mu zgłoszenia w formie filmików. Szukał wówczas osób kreatywnych i z dobrym poczuciem humoru, które chciałyby zostać influencerami. Wypromował już kilka kanałów, a początkiem nowego projektu miała być współpraca ze "110%". Jednym z pytań, które padło w ankiecie zgłoszeniowej było miejsca zamieszkania i ewentualna możliwość przeprowadzki do Krakowa. Oprócz tego kandydat miał być osobą pełnoletnią i w ciekawy sposób opowiedzieć o sobie. Fani Ekipy uważają, że może to być związane z nowym kanałem Karola Wiśniewskiego.

Obstawiam, że będzie nowa 2ekipa pod sterami Friza - fani Ekipy uważają, że niebawem poznamy nowych influencerów, których wypromuje Friz.

Doda postawiła jeden warunek Ekipie Friza. Czy zgodzą się na taki układ?

Okazuje się, że fani mogą mieć racje. Friz polubił jeden z komentarzy

Pod jednym z reploudów o tytule "Tajny projekt to koniec?" pojawił się pewien komentarz, który polubił Friz. Film pochodzi z samego końca pierwszego sezonu Ekipy i miał podsumować ich roczne działania na YouTube. Jedna z widzek przyznała, że chciałaby, aby Ekipa wróciła do starego domu i formatu. Wiele innych osób nostalgicznie wracało wspomnieniami do owego okresu. Wszystko wskazywałoby na to, że projekt ma być powiązany z sezonem pierwszym.

Jezuu stare odcinki, ale bym chciała, aby powrócili do starego domu i nagrywali daily i jakieś chalange albo chowane, bo to było najlepsze - Friz polubił komentarz jednej z fanek Ekipy.