Monika Mrozowska zajrzała do szafy swojej młodszej córki i wyciągnęła z niej beżową marynarkę, którą zarzuciła na biały top oraz krótkie, dżinsowe spodenki. Stylizację ozdobiła kolorowymi, wygodnymi sandałami oraz rzucającymi się w oczy naszyjnikami. Ten wakacyjno-jesienny look przypadł aktorce do gustu tak bardzo, że postanowiła pochwalić się nim w sieci. Myślicie, że jedenastoletnia Jadzia wybaczy popularnej mamie tę niewinną "kradzież"?

Monika Mrozowska pokazała się w marynarce córki

Znana z "Rodziny zastępczej" aktorka wychowuje czworo dzieci. Niedawno świętowała pół roku życia syna Lucjana i siódme urodziny Józefa. Do grona jej pociech zaliczają się również: pełnoletnia już Karolina i jedenastoletnia Jagoda, pieszczotliwie nazywana przez mamę Jadzią. To właśnie od młodszej córki Mrozowska pożyczyła nadający charakter całej stylizacji element garderoby.

Dumna rodzicielka wskoczyła w ubranie nastolatki i zrobiła sobie w nim zdjęcie przed lusterkiem. Efekty szybkiej sesji opublikowała na InstaStories. Marynarka wyglądała na aktorce tak, jakby była szyta na miarę. Monika skorzystała więc z okazji i tak młodzieżowo wystylizowana wyszła z domu.

Ten moment, kiedy na wyjście pożyczasz marynarkę od... córki. Młodszej - czytamy we wpisie celebrytki.

Zobaczcie, jak prezentowała się w ciuchach dorastającej dziewczynki.

Monika Mrozowska w marynarce córki Instagram/ @monikakingamrozowska

Udostępnionego zdjęcia nie da się publicznie skomentować, ale możemy przypuszczać, że odzew fanów w prywatnych wiadomościach kierowanych bezpośrednio do Moniki był ogromny. Internauci, którzy śledzą poczynania Mrozowskiej w sieci, wielokrotnie powtarzali, że jej córki są do niej niezwykle podobne, aktorka wygląda jak ich siostra. Zgadzacie się z tą opinią?

