Informacja o tym, że Michał Szpak nie pojawi się w najnowszej edycji muzycznego show Telewizji Polskiej, mocno zaskoczyła widzów. Dlaczego? Bo to właśnie on był ulubionym i docenianym przez wielu jurorem "The Voice of Poland". Jego miejsce zajęła Sylwia Grzeszczak, która zadebiutowała u boku weteranów tego formatu: Tomsona i Barona, Marka Piekarczyka i Justyny Steczkowskiej.

Fani Szpaka nadal nie mogą pogodzić się z tą decyzją władz TVP. Jeden z nich, po obejrzeniu pierwszych odcinków programu bez udziału wokalisty, napisał do idola wiadomość. Michał pokazał ją światu i zwrócił się do swoich sympatyków.

Zobacz wideo Edyta Górniak i Michał Szpak byli jurorami w "The Voice of Poland". Jak im się współpracowało?

Widzom "The Voice of Poland" brakuje Michała Szpaka

W sobotę 11 września wyemitowano dwa odcinki dwunastej edycji "The Voice of Poland". Niektórzy widzowie nadal ubolewają, że nie zobaczą w niej Michała Szpaka. W prywatnych wiadomościach wysyłanych do piosenkarza wyrażali swój smutek.

Dlaczego nie ma ciebie, człowieku, w "The Voice..."? Bez ciebie to nie to samo - pytali bezpośrednio artystę.

The Voice of Poland. Michał Szpak żegna się z fotelem jurorskim? TVP ma następce

Michał Szpak udostępnił screen konwersacji i publicznie odpowiedział na zadane przez fana pytanie. Nie podał powodu, dla którego musiał pożegnać się z fotelem jurorskim w muzycznym programie i nie pokusił się także o ocenę jakości nowej edycji show. Podziękował jedynie za wierność widzów i zapowiedział, że będą mogli ujrzeć go w innych projektach.

Moje słodkie aniołki, miło, że tęsknicie. Jeszcze przed nami wiele przygód - stwierdził z nadzieją.

Wiadomość do Michała Szpaka Instagram/ @michal_szpakofficial

Myślicie, że Michał Szpak miał na myśli jakieś konkretne przedsięwzięcie, w którym będziemy mogli go niebawem podziwiać?

