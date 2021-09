Już na początku niedzielnego odcinka uczestnicy "Love Island. Wyspy miłości" musieli zdecydować o losach osób zagrożonych wyeliminowaniem z programu. Angelika zagłosowała na chłopaka, który... od początku deklarował, że chce być z nią w parze.

"Love Island. Wyspa miłości". Angelika wyeliminowała Bruno

W poprzednim odcinku "Love Island. Wyspy miłości" sześciu uczestników było zagrożonych. Kilka dni wcześniej mogli zdecydować o tym widzowie - wybierali osoby, które darzą najmniejszą sympatią. Ola, Angelika i Monika, Bruno, Jęrek i Andrzej - to właśnie dwójka z nich miała opuścić program. O tym, kto odpadnie, zdecydowali koledzy z ekipy. Za usunięciem Moniki byli wszyscy głosujący, z kolei wybór chłopaka nie był tak oczywisty. Każdy z nich otrzymał jeden głos, a ostateczna decyzja należała do Angeliki. Ona zdecydowała, że chce, by willę opuścił... Bruno, z którym była w parze.

Jeszcze do niedawna chłopak chciał stworzyć z nią silną relację, jednak dziewczyna wciąż nie wiedziała, czego chce. Ostatecznie obydwoje zrezygnowali z dalszych prób. Nikt nie spodziewał się jednak, że Angelika aż tak bardzo chce pozbyć się Bruna z programu. Szczególnie widzowie, którzy nie dowierzali, że uczestniczka podjęła taką decyzję.

To jakiś nieśmieszny żart. Bruno?! Serio?

Tylko nie Bruno! Angelika, koniec, nie mogę na nią patrzeć.

W którymś sezonie przywrócili Mundka. Żądamy przywrócenia Bruna.

Odpadnięcie Bruna to szok. I to od kogo dostał nóż w plecy? Golenie brody było zbędne.

Jeszcze kilka dni temu Bruno z "Love Island. Wyspy miłości" podjął decyzję, że zgoli brodę dla Angeliki, która powiedziała mu, że nie lubi zarostu. Najwyraźniej jednak kompletnie bez sensu, bo i tak nie przekonał dziewczyny, by dała mu szansę.

