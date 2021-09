Zofia Zborowska należy do aktywnych użytkowniczek Instagrama. Aktorka relacjonuje tam swoją codzienność i upamiętnia ważne dla siebie i jej bliskich momenty. Pokazała tam m.in. swoje ślubne zdjęcia oraz poinformowała o narodzinach córki. Teraz natomiast w mediach społecznościowych pojawiła się relacja z rodzinnego wyjazdu do Sopotu.

Zofia Zborowska świętowała urodziny teściowej

Aktorka wybrała się tam razem z obiema babciami małej Nadziei i też samą dziewczynką oraz psem Wiesią. W tym nadmorskim mieście uczczono urodziny teściowej gwiazdy. Nie mogło oczywiście zabraknąć zdjęcia, do którego Zofia Zborowska zapozowała z ważnymi dla siebie kobietami. Zarówno ona, jak i Maria Winiarska oraz Hanna Bukowska uśmiechały się do obiektywu.

Urodzinowy weekend teściówki aka babci Hani w Sopocie czas start - czytamy w opisie.

Pod postem nie zabrakło wielu urodzinowych życzeń dla solenizantki oraz komplementów pod adresem pań. Internauci byli pod wrażeniem ich urody. Niektóre osoby były również zdania, że matka i teściowa Zofii Zborowskiej wyglądają jak jej siostry.

Cudowności życzę.

Piękne trio.

Wyglądacie jak trzy siostry, a nie dwa pokolenia - pisali obserwatorzy gwiazdy.

Ujęcia z podróży do Sopotu pojawiły się również u Marii Winiarskiej, będącej za pan brat z mediami społecznościowymi. Opublikowała m.in. kadr ze spaceru z Hanną Bukowską, psem Wiesią i wnuczką Nadzieją. W relacjach natomiast pokazała, jaka niespodzianka czekała na nią i teściową jej córki. Skoro urodziny, to nie mogło zabraknąć balonów, słodkości i butelki szampana.