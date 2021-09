Anna Lewandowska, choć ma sporo pracy, to stara się jak najwięcej czasu spędzać z córkami - Klarą i Laurą. Mimo miłości do swoich pociech, jak każdy rodzic, potrzebuje też momentu tylko dla siebie. Ostatnio mogła oddać się kilku chwilom relaksu w samotności.

Zobacz wideo Anna Lewandowska relacjonowała swoje urodziny na Instagramie. Przyjaciele sprawili jej niesamowitą niespodziankę

Anna Lewandowska miała chwilę tylko dla siebie. Pokazała, jak się relaksowała. Zna to każda mama!

Anna i Robert Lewandowscy starają się jak najwięcej czasu spędzać z rodziną. Przy ich trybie pracy nie zawsze jest to możliwe, ale próbują znaleźć rozwiązania w każdej sytuacji. Zdarzało się nawet, że trenerka zabierała ze sobą do pracy starszą z córek. Nie zawsze jednak może sobie na to pozwolić. Wówczas z pomocą przychodzi jej mąż. Ostatnio miał nieco czasu, więc zaplanował sobie dzień z córkami. Niestety, nie wiadomo, jakie atrakcje dla Klary i Laury wymyślił Robert Lewandowski.

Wiadomo jednak, co w tym czasie robiła Anna Lewandowska. Trenerka miała wprawdzie zaplanowane spotkania, ale wcześniej udało jej się zrelaksować i w spokoju wypić kawę. Jak widać, nie potrzebowała wyjść na zakupy czy na masaż. Wystarczyła drobnostka.

Ten moment, kiedy tata zabrał dzieci, a ja mam czas na wypicie kawy w spokoju i lecę na spotkania - napisała rozbawiona Anna Lewandowska.

Robert Lewandowski wielokrotnie zostawał sam z córkami. Niedawno trenerka pokazała wspólne zdjęcie taty i dziewczynek, które dostała, kiedy sama musiała spędzić dzień na planie zdjęciowym.

Anna Lewandowska Instagram/annalewandowskahpba

