9 sierpnia Cezary "Czaro" Nykiel z Teamu X opublikował niepokojące InstaStory. Na zdjęciu była widoczna karetka, a w kolejnym kafelku pokazał się z gipsem. Poinformował fanów, że nie stało się nic poważnego. Zapowiedział, że odezwie się następnego dnia, ponieważ za nim ciężki dzień i musi odpocząć.

Ja to mam szczęście - Czaro na swoim InstaStory ze złamaną ręką.

Cezary 'Czaro' Nykiel z Teamu X złamał rękę? https://www.instagram.com/czaronykiel/

Rano Czaro zapowiedział, że zrobi transmisje i wyjaśni, co się wydarzyło. Wyznał, że za nim ciężka noc, musiał spać na jednym boku i nie wypoczął. Tak jak zapowiedział, po południu zorganizował transmisję na żywo. Okazało się, że zdjęcie karetki pod domem X i gipsu było tylko częścią żartu. Odpisał wczoraj kilku fanom, którzy domyślali się pranku na obserwatorach, jednak ten zapewniał ich, że naprawdę miał wypadek. Za całą sytuację przeprosił, bo widział, że sporo osób się zmartwiło. Powiedział, że karetka przyjechała do youtuberów na potrzeby odcinka.

Pozytywnie się zaskoczyłem, bo myślałem, że dużo ludzi będzie myślało, że to jest prank, jakiś żart wiecie i będzie miało w to wywalone i się śmiać, a na prawdę dużo osób pisało mi "ej, zdrówka stary, zdrowiej szybko". Ja nawet paru osobom napisałem, że to nie jest żart i za co bardzo przepraszam, że was wrobiłem - Czaro o reakcji fanów na "złamaną rękę".

Okazuje się, że ta noc rzeczywiście była nieprzespana dla youtubera. Skarżył się na stan zdrowia i wyznał, że udało mu się zrobić dzień wolny od nagrywek. Towarzyszył mu okropny ból głowy i nie mógł zmrużyć oka. Przyznał, że odkąd mieszka w domu Teamu X wypił herbatę dwa razy i bardzo dawno nie chorował. Jest mu miło, ponieważ jego przyjaciele przynoszą mu gorący napój do pokoju. Zauważył na TikToku, że sporo osób czuje się podobnie jak on. Podejrzewa, że to przez zmianę temperatury.