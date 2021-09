Kilka dni temu Maja Hyży otworzyła się przed internautami i zamieściła smutny i bardzo osobisty wpis. Celebrytka wyjawiła, że straciła ciążę. Nie ukrywa, że mocno to przeżywa, bo już cieszyła się, że powita na świecie swoje kolejne dziecko. W komentarzach może liczyć na wsparcie osób z show-biznesu oraz internautów. Teraz dodała nowy wpis, w którym podziękowała wszystkim, którzy chcieli jej pomóc nawet słowami w sieci.

Maja Hyży straciła ciążę. "Nie zdążyłam poczuć twoich pierwszych ruchów"

Maja Hyży straciła ciążę. Dodała nowy wpis i dziękuje za wsparcie

Maja Hyży nie skończyła na jednym poście. Opublikowała bardzo obszerny wpis, w którym podziękowała za wsparcie, a także jeszcze raz podkreśliła, jak cierpi po stracie. Podziękowała też za osobiste wiadomości od obserwatorek, które spotkała taka sama sytuacja.

Dziękuję wszystkim za wsparcie, za niezliczone wiadomości prywatne, które do mnie ciągle napływają. Dziękuję przede wszystkim kobietom, że opowiadacie o swoich historiach, które sprawiają, że łzy same płyną z moich oczu (...) Dziękujecie, że poruszyłam tak trudny, intymny temat, dla wielu z was wstydliwy (...) I choć nigdy nie przypuszczałam, że ten dramat spotka mnie, to przecież jestem taka sama jak wy wszystkie. Ani gorsza, ani lepsza. Normalna dziewczyna, która funkcjonuje w świecie pełnym trosk, zmartwień, problemów, ale i radości. Nie jestem nadczłowiekiem - napisała.

Dodała też, że choć wiele osób może próbować sobie wyobrazić, jak ona się czuje, to dopiero ktoś, kto przeżył to samo wie, jak trudny jest to czas.

Dopiero przeżycie tego uświadamia nas, jaki to ból. Ból fizyczny ustępuje po jakimś czasie i te rany się goją. Trudniej natomiast pozbyć się bólu psychicznego. Ta rana może nigdy się nie zagoić. Nie wiem, jak sobie poradzę z tą stratą i bólem, ale wiem, że właśnie teraz mam wsparcie najbliższych mi osób - dodała Hyży.

Celebrytka wyjaśniła też, że może liczyć na ogromne wsparcie ze strony bliskich. To dla nich chce być silniejsza i funkcjonować jak wcześniej. Dodała też, że po poronieniu postanowiła na jakiś czas wyjechać z rodziną. Przyznała, że taki wyjazd jeszcze bardziej ich do siebie zbliżył.

Hyży zapewniła też, że nie zamierza niczego ukrywać przed swoimi fanami. Od teraz będzie dzielić się nie tylko samymi dobrymi chwilami, ale też będzie ich informować, kiedy u niej nie będzie najlepiej.

Będę tu z wami i będę się dzielić z wami wszystkim tym, co chcę, kiedy chcę i jak chcę. Nikt za mnie nie umrze, więc nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. Nikt mi nie będzie mówił, co mi wypada, a co nie. Bo dziś każdy myśli, że to nauczyciel życia i strażnik moralności. A jeśli przy okazji komuś pomogę, dodam siły i uświadomię, że można pokonać każdą przeszkodę, to chcę trwać w tym i traktuję to jak misję (...) - oceniła. (...) Chcę normalnie funkcjonować, chcę pracować, bo życie toczy się dalej, a smutek i ból będę trawić na pewno jeszcze długo. Przede mną masa problemów, z którymi muszę się mierzyć na co dzień i nowe, które zapewne się jeszcze pojawią - zapewniła.

