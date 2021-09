EkipaFriza jest obecnie grupą najbardziej rozpoznawalnych influencerów w Polsce. Wspólnie tworzą nowe, innowacyjne projekty, a z dnia na dzień zyskują coraz większą popularność. Za sobą mają ogromny sukces debiutanckiej płyty, lodów Ekipy i współprace z polskimi gwiazdami. Doda zdradziła, że mogłaby u nich zagościć pod jednym warunkiem.

Doda pojawi się u Ekipy Friza? Postawiła jeden warunek

W jednym z ostatnich wywiadów dla Pomponika Doda została zapytana o Ekipę Friza. Dziennikarz nawiązał do wizyty Magdy Gessler, podczas której restauratorka przeprowadziła prawdziwą rewolucję w kuchni Ekipowiczów, czy też współpracy z Roksaną Węgiel. Dorota Rabczewska przyznała, że nie widzi potrzeby odwiedzenia Ekipy czy współpracy z youtuberami. Dlatego propozycję nagrania wspólnego odcinka raczej by odrzuciła. Doda mogłaby się zgodzić, gdyby Friz i spółka wpłacili 100 tys. zł na organizację charytatywną. Dziennikarz stwierdził, że Friza by było na to stać, dlatego jest to realny scenariusz.

Jak Ekipa zaprosi ciebie do siebie to pojedziesz tam? Bo to jest wielkie boom. Magda Gessler tam pojechała, Roksana Węgiel tam pojechała, skoczyły im zasięgi – dziennikarz portalu Pomponik pyta Dodę o współpracę z Ekipą.

Nie, po co? Jak zapłacą sto tysięcy na akcję charytatywną, to pojadę – piosenkarka stawia warunek swojej ewentualnej wizyty w domu youtuberów.

Doda spotkała się ze znaną TikTokerką

Jakiś czas temu Doda opublikowała filmik z najpopularniejszą TikTokerką w Polsce. Wspólnie zatańczyły do jednej z piosenek. Gwiazdy przyznały, że dobrze się przy tym bawiły. Rabczewska zorientowała się, że dzieli je kilkanaście lat różnicy, a Maria Jeleniewska mogłaby być jej córką. Wygląda na to, że Doda jest chętna na współpracę z gwiazdami internetu. Myślicie, że Ekipa zaprosi ją do swojego domu?