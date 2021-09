Maria z "Hotelu Paradise" była w związku, gdy brała udział w programie? Takie informacje pojawiły się na koncie na Instagramie przecieki.hotelparadise. Internauci uważają, że dziewczyna jest kolejną osobą, która próbuje oszukać widzów.

Maria z "Hotelu Paradise" miała chłopaka podczas udziału w programie?

Maria jest jedną z uczestniczek czwartej edycji "Hotelu Paradise". Dziewczyna od początku nie wykazywała zainteresowania żadnym z obecnych na wyspie uczestników, a w nocy odgradzała się od sparowanego z nią chłopaka poduszkami. Jeden z internautów doniósł, że jej zachowanie wynika z faktu, że podczas kręcenia odcinków była w związku z osobą spoza show. Dowodem są zdjęcia, na których całuje się z tajemniczym mężczyzną.

Marysieńka ma chłopaka. Miała go również, będąc na rajskim Zanzibarze. Ciekawe, czy poleciała tam wbrew jego woli czy ich związek jest na tyle otwarty, że pozwala sobie na takie szaleństwa.

Wiadomość o rzekomym oszustwie ze strony Marii pojawiła się na koncie przecieki.hotelparadise. Na InstaStories zostały opublikowane jej inne zdjęcia z tym samym mężczyzną.

Internauci nie byli zaskoczeni - w końcu w poprzednich edycjach również zdarzały się takie sytuacje. Chodzi tu m.in. o Olę i Michała, którzy brali udział w trzeciej odsłonie show i nie dość, że znali się przed programem, to jeszcze tworzyli parę. Są zresztą razem do dziś.

Hania z drugiej edycji też miała faceta, będąc w programie. To samo Olka z trzeciej.

Za takie przekręty powinny być jakieś kary pieniężne.... Zabierają miejsce osobom, które naprawdę chciałyby kogoś poznać i się zakochać.

To już wiadomo, czemu Maria taka niepokalana - pisali w komentarzach internauci na grupie Hotel Paradise TVN7 na Facebooku, bo tam również pojawiły się zdjęcia Marii w objęciach rzekomego partnera.

Nigdzie nie ma jednak jednoznacznych dowodów świadczących o tym, że Maria była w związku, gdy brała udział w programie, a doniesienia internautów to za mało, by to określić. Myślicie, że faktycznie oszukuje fanów?

