Wiktoria Gąsiewska nie może narzekać na brak zajęć. Pod koniec sierpnia chociażby poprowadziła z Adamem Zdrójkowskim koncert Przebój Lata RMF FM i Polsatu. Od niedawna też dołączyła do ekipy "Tańca z Gwiazdami". Współprowadzi kulisy popularnego programu. Ostatnio jednak udało się jej wygospodarować trochę czasu na wypoczynek, czym pochwaliła się na Instagramie.

Wiktoria Gąsiewska cieszy się z wolnego dnia i pozuje topless

Wiktoria Gąsiewska ucieszyła się z wolnego dnia i ładnej pogody. Prezenterka nie mogła z niej nie skorzystać. Dlatego też zjadła posiłek na świeżym powietrzu i postanowiła złapać trochę opalenizny. Na jednym ze zdjęć widać, jak uśmiechnięta wystawia twarz (bez makijażu) w stronę słońca. Sfotografowała też małą jaszczurkę, która pojawiła się w jej pobliżu.

Szczęśliwa. Słońce wyszło i dzień wolny się trafił - dodała w opisie.

Internauci od razu zwrócili uwagę na to, że aktorka na jednym z zamieszczonych ujęć pokazała się topless. Niektórzy zastanawiali się, czemu Gąsiewska zdecydowała się na taki krok, skoro ma ugruntowaną pozycję i nie musi zwracać na siebie uwagi.

Wiktoria jest ostatnio coraz bardziej odważna z tymi zdjęciami... Trochę mnie to dziwi, ma pozycję w branży i jest na tyle popularna że nie musi w ten sposób ściągać uwagi - czytamy.

Kolejna z komentujących osób zwróciła poprzednikowi uwagę, że przecież aktorka ma do tego prawo.

Jej ciało, jej prawo, a ma się czym pochwalić - napisała obserwatorka.

Pojawiło się też wiele komplementów pod adresem gwiazdy.

Wiktoria Gąsiewska nie jest jedyną gwiazdą, która w ostatnim czasie zapozowała topless do fotografii. Niedawno była to chociażby Christina Aguilera, która opublikowanym kadrem nawiązała do sesji sprzed prawie 20 lat. Czujni fani od razu wychwycili podobieństwo do zdjęcia z okładki do płyty "Stripped". Z niego pochodzi m.in. utwór "Beautiful".