We wtorek, w Warszawie, odbyła się premiera filmu "Small World", czyli najnowszej produkcji Patryka Vegi. Tym razem na ekranie zobaczymy m.in. Julię Wieniawę i Piotra Adamczyka. Na imprezie zjawiło się wiele gwiazd i celebrytów, w tym Natalia Siwiec. Jej stylizacja nie należy jednak do najlepszych, a internauci wysyłali jej zdjęcia do stylistki, Karoliny Domaradzkiej. Ta oceniła ją na swoim InstaStories.

Natalia Siwiec na premierze filmu Vegi. Karolina Domaradzka ocenia

Siwiec na czerwonym dywanie zjawiła się w delikatnej sukience na ramiączkach, o długości za kolano. Celebrytka wyeksponowała dekolt, ale na ramiona zarzuciła dżinsową kurtkę. Całość uzupełniły jasne sandały na obcasie oraz torebka, którą trzymała w dłoni. Do tego Natalia postawiła na mocny makijaż z podkreślonym okiem oraz fryzurę uniesioną u nasady i z przedziałkiem z boku. Niby stylowo, ale nie do końca.

Co tu się odj*bało, bo ja nie mam pytań - zwróciła się do Karoliny Domaradzkiej jedna z internautek, która podesłała jej zdjęcie Natalii.

Stylistka wytknęła kilka błędów, które popełniła Siwiec.

Spokojna fryzura oraz brak kurtki byłoby OK. W dobrym tonie jest też nie pozować na ściance z torebką - skomentowała.

Karolina Domaradzka ocenia stylizację Natalii Siwiec Instagram.com/ karolina_domaradzka

Jak się okazuje w takim razie, to większość gwiazd popełniła tego wieczora faux-pas. Torebkę w ręce trzymała także Julia Wieniawa, która zjawiła się w obcisłej, czerwonej sukience i wybrała kopertówę w podobnym odcieniu. Podobnie pozowała Marieta Żukowska, ona jednak do białej kreacji dobrała połyskującą torebkę.

Zgadzacie się z opinią Karoliny Domaradzkiej?