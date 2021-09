Nadchodzi kolejny hit sprzedażowy. Po ogromnym sukcesie lodów EkipaFriza zdecydowała się wydać swoje napoje. Oficjalnie wiemy, że pojawią się one w sklepach wraz z końcem września. Znamy smaki i dystrybutora kolejnego produktu spożywczego Ekipy. Zdradził, co stoi za ich ogromnym sukcesem.

Ekipa Friza wypuszcza swoje napoje gazowane

Sukces lodów Ekipy zadecydował o wypuszczeniu na rynek kolejnego produktu. Pojawiały się doniesienia o tym, jakoby youtuberzy mieli podejmować współpracę z marką produkującą alkohole. Fani prawie trafili. Influencerzy zdecydowali się wypuścić napoje gazowane. Wiemy, że za ich dystrybucję będzie ponownie odpowiadać firma Koral. Zarówno grafika, jak i smaki mają nawiązywać do lodów. Do sprzedaży trafią puszki o pojemności 250 ml w wariantach truskawkowych i cytrynowych. Design opakowań został po raz pierwszy pokazany w animowanym teledysku "Na zajawce".

Do tej pory firma Koral absolutnie nie była kojarzona z napojami. Sukces lodów pokazał jednak, że warto podejmować kolejne współprace z Ekipą Friza. Dyrektor do spraw marketingu opowiada o sukcesie i cieszy się z zadowolenia klientów. Zapewnia, że firma dołoży wszelkich starań, aby napoje gazowane stały się kolejnym hitem sprzedażowym.

Napoje i marka Koral to do tej pory były dwa różne światy, ale jak pokazał sukces lodów Ekipa, który zaskoczył nawet nas samych, zawsze trzeba być gotowym na nowe wyzwania. Cieszymy się, że smaki, które pokochała młodzież, będą teraz dostępne również w formie dwóch wariantów napojów. Poprzeczka, jaką postawiły lody Koral-Ekipa jest bardzo wysoko zawieszona, a przed nami bardzo trudna i ważna rola dystrybutora, ale razem z naszymi partnerami zrobimy wszystko, aby i napoje Ekipa stały się kolejnym hitem sprzedaży i cieszyły swoim oryginalnym smakiem naszych konsumentów - przekazał Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu firmy Koral o napojach Ekipy.

Napoje Ekipy to współpraca aż trzech firm

Napoje gazowane mają trafić do produkcji w połowie września bieżącego roku, natomiast w punktach sprzedaży pojawią się z końcem miesiąca. Podobnie do lodów Ekipy, ma to być produkt ogólnodostępny, jednak limitowany ilościowo. Za wyprodukowanie odpowiedzialna jest firma Krynica Vitamin, producent napojów gazowanych i energetycznych. Wcześniej wspomniany Koral zajmie się częścią B2B, czyli sprzedażą i logistyką. Sama Ekipa z kolei zareklamuje produkt na swoich kanałach społecznościowych.