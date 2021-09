Początek września to dla Anny Lewandowskiej i Anny Wendzikowskiej ważny moment. Trenerka i dziennikarka tego samego dnia, a dokładniej 7 września, obchodzą urodziny. Ich znakiem zodiaku jest Panna. Sprawdziliśmy, jakimi cechami charakteryzują się osoby spod tego znaku.

Anna Lewandowska świętuje 33. urodziny. Robert Lewandowski złożył życzenia

Horoskop - jaka jest Panna?

Na stronie horoskopy.gazeta.pl możemy przeczytać, że "Panny są dobrze zorganizowane, lubią mieć wszystko zaplanowane, a w swoich działaniach muszą widzieć sens. Działają logicznie, systematycznie. Cenią sobie profesjonalizm i konkretne podejście do spraw, więc same starają się dawać od siebie to samo. Są dokładne, często wręcz drobiazgowe, dbające o szczegóły. Lubią oszczędzać, czasami aż zbyt przesadnie. To osoby praktyczne, które lubią analizować dany problem, znajdując jego rozwiązanie".

Czy taka jest Lewandowska albo Wendzikowska? Sądząc po tym, czym się zajmują, można odnieść wrażenie, że wiele z tych kwestii się zgadza. Przy ich obowiązkach zawodowych, plany i systematyczność na pewno mają wielkie znaczenie. Dokładne i dbające o szczegóły? Tutaj można nawet zerknąć na ich instagramowe konta, żeby zobaczyć, że znajdują się tam nieprzypadkowe zdjęcia. Wszystko jest dopracowane!

Z horoskopu możemy dowiedzieć się także, że "starają się unikać konfliktów. Są niezwykle krytyczne i wymagające nie tylko wobec siebie, ale i innych, co często sprawia, że wchodzenie w relację z Panną jest trudne. Bez pardonu wytyka ludziom w swoim otoczeniu błędy i choć robi to w swoim mniemaniu w dobrej wierze, generuje tym samym nieprzyjemną atmosferę, którą później stara się naprawić". Jak to się przekłada na trenerkę i dziennikarkę? Co do pierwszej części tego opisu można podejrzewać, że faktycznie jedna i druga Anna raczej unikają publicznych konfliktów i przepychanek słownych. Co do reszty, to trudno wnioskować po ich medialnej działalności.

Co ciekawe Panny są ponoć nieśmiałe i małomówne! Oj, coś nam się nie wydaje, że Lewandowska czy Wendzikowska to takie szare myszki.

