Wiele osób twierdzi, że TikTok jest platformą dla dzieci. Ale czy aby na pewno? Jeśli zagłębimy się w aplikacje możemy znaleźć szereg porad kulinarnych, wiedzę w każdym zakresie i dawkę śmiechu. Przedstawiamy wam pięć kont, które musi znać każdy.

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo w rozpuszczonych i lekko kręconych włosach na TikToku

Okiem Boomera, czyli Artur, który tłumaczy, co i jak

Każdy ma w swoich kręgach znajomego, który jest mistrzem dyskusji. Artur, czyli Okiem Boomera chętnie wchodzi w dyskusję z użytkownikami TikToka. Rozwieje wszelkie wątpliwości w każdej dziedzinie, a także w humorystyczny sposób wytknie w niewiedzę. Zawsze chętny do dyskusji z osobami o odmiennych poglądach, a można z nim połączyć się podczas transmisji na żywo.

TikTokerka weźmie udział w promocji "Lucyfera"? Poznajcie polską Chloe Decker

Mama na obrotach, która próbuje zrozumieć trendy

Poczucie humoru tej kobiety pokochały prawie dwa miliony osób. Izabela Barańska znana jako "Mama na obrotach" parodiuje i reaguje na filmy innych użytkowników. Często używa gwary, a na zaczepki internatów odpowiada z "jajem". Nie brakuje filmów z córką. Ma doskonały kontakt ze swoimi odbiorcami. Jej żarty rozbawiają internautów do łez.

Brak pomysłu na obiad? Z pomocą przychodzi Matteo Brunetti

Kuchnia włoska to jego specjalność, a sposób, w jaki podaje przepisy, zostaje w pamięci na długi czas. Poznajcie Matteo Brunettiego, którego Polska pokochała, dzięki programowi "Masterchef" - był finalistą szóstej edycji. Dziś Matteo gotuje też w "Dzień dobry TVN".

Jeśli brak ci pomysłu na obiad koniecznie zajrzyj na jego profil na TikToku. Matteo pokazuje jak przyrządzić idealny makaron lub inne iście włoskie dania. Na tle innych kulinarnych twórców wyróżnia go sposób przekazu. Czosnek nazywa "zabójcą wampirów", jajko to "pechowe pisklę", a swoje potrawy "pieprzy, ale nie spieprzy".

TikTok banuje popularny trend z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników

Naczelny psycholog polskiego TikToka. Poznajcie Szymona Niemca

Jak przyznaje Szymon Niemca, psychologię skończył stosunkowo niedawno. Zdecydował się na przyspieszony tok nauczania na jednym z prywatnych uniwersytetów. Swoją wiedzą chętnie dzieli się na TikToku, ale zaprasza również do własnego gabinetu. Jeśli masz jakieś wątpliwości, ale z jakiegoś powodu nie możesz udać się do specjalisty, koniecznie zapytaj. Szymon Niemiec chętnie opowie o wszystkim, co dotyczy człowieka i jego zdrowia psychicznego.

Niedzia Pets pokazuje jak wygląda praca w sklepie zoologicznym

Ten człowiek rozwieje wszelkie wątpliwości w zakresie żywienia i opieki nad zwierzętami. Wie, jakie karmy mają najlepszy skład oraz co powinno znaleźć się w wyprawce nowego zwierzaka. Na jeno profilu znajdziemy liczne unboxingi paczek ze sklepów zoologicznych. Samo posiada między innymi psy, koty i pająka. Jesteście ciekawi, jak wygląda jeno praca? Niedzia publikuje filmy, na których parodiuje klientów, czy opowiada o życiu zoologa.