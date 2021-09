Zaczął się rok szkolny, a dzieci wróciły do nauki. W związku z tym i rodzice mają znów nieco więcej obowiązków. Przypomniała o tym Aneta Zając, która pokazała, jakie przygotowała dla swoich synów drugie śniadanie. W tle widać kuchnię aktorki.

Aneta Zając zachwyca w idealnie dopasowanej sukience. Komplementom nie ma końca

Aneta Zając pochwaliła się swoją kuchnią

Aneta Zając aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Publikuje zdjęcia z pracy, ale także kadry, na których zatrzymuje prywatne chwile. Od czasu do czasu zdarza jej się też "zaprosić" obserwatorów do swojego domu. Niedawno pokazała, jak wygląda jej łazienka, w której przeważała biel, ale dla jej złamania pojawił się ciemny blat.

ZOBACZ: Aneta Zając pokazała fragment łazienki. Klasyczną biel przełamują zdobienia przy lustrze i deseń blatu. Roślinny raj!

Tym razem możemy zobaczyć, jak aktorka urządziła kuchnię. To pomieszczenie również jest jasne, ale nie brakuje mocnych dodatków. Aneta Zając zdecydowała się na beżowe płytki, a do nich dobrała szafki w bardzo podobnym kolorze. To wszystko współgra z odcieniem farby na ścianie i suficie. Żeby nie było zbyt mdło, to w kuchni aktorki znalazł się ciemnobrązowy stół, a także pasujące do niego krzesła. W oczy rzuca się także czarny okap, płyta indukcyjna, ciemny piekarnik oraz srebrna lodówka.

Na nowym zdjęciu w tle widać, że na kuchence stoi garnek, w którym gotuje się jakaś potrawa. Wygląda więc na to, że aktorka lubi gotować. Zając relacjonowała już kuchenne działalności i pokazała, jak przyrządza coś z synami, a także pochwaliła się ciastem, które upiekła. W tak dużej i przestronnej kuchni gotowanie zapewne jest bardzo przyjemne! Podoba wam się to pomieszczenie?

Aneta Zając pochwaliła się wspólnym zdjęciem synów i partnera. Gotują dla niej