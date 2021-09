Jeszcze niedawno, bo w ubiegłym miesiącu Małgorzata Opczowska miała wielkie powody do radości. Prowadząca "Pytanie na Śniadanie" w TVP wyszła za mąż za swojego kolegę ze stacji, Jacka Łęskiego. Niedługo po tych radosnych chwilach przeżyła moment grozy. Opczowska miała wypadek, w efekcie którego musi nosić ortezę.

Małgorzata Opczowska ucierpiała w wypadku. Dziennikarka ma unieruchomioną nogę

O całym zajściu Małgorzata Opczowska powiedziała w mediach społecznościowych. Pokazała, jak teraz wygląda jej noga. Wyjaśniła też, że do wypadku doszło przez szpilki, które miała na sobie. Mimo że chwilowo jej noga nie jest do końca sprawna, to dziennikarka jest pełna optymizmu.

Taki oto stylowy bucik mam. Gdyby kózka nie skakała... I spieszę z wyjaśnieniem. Bieganie w szpilkach po ogrodzie, w którym są kamienie, odradzam. Raz źle postawiona noga i chrup w kostce. Będzie dobrze! - napisała na Instagramie.

Jak informuje portal pomponik.pl, Małgorzata Opczowska trafiła do kliniki ortopedycznej, gdzie po prześwietleniu okazało się, że ma zerwane więzadło. To nie powstrzymało jej przed pójściem już kolejnego dnia do pracy. Razem z Robertem el Gendym poprowadziła program "Wstaje dzień".

Koledzy śmieją się, że wyglądam, jak z "Gwiezdnych wojen" albo taki częściowy RoboCop, ale ważne, że umysł sprawny - zażartowała na antenie TVP Info.

Przed Małgorzatą Opczowską jest jeszcze rehabilitacja, której będzie musiała poddać się po zdjęciu ortezy, ale zdaje się, że z jej podejściem leczenie nie jest jej straszne.

