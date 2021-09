Kinga Sawczuk i Jakub Lipowski już zdążyli zdobyć serca widzów. Para w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowała sambę. Za swój występ zgarnęli aż 30 punktów. Widzowie są zachwyceni, a poprzeczka jest postawiona wysoko. Czym zaskoczą nas podczas poniedziałkowego wieczoru na żywo na antenie Polsatu?

Zobacz wideo Kinga Sawczuk zapowiada kolejny występ w "Tańcu z Gwiazdami". Będzie ostra scena

"Taniec z Gwiazdami". Kinga Sawczuk zatańczy z partnerem, o którym marzyła

Kinga Sawczuk zapowiada: Będzie ostra scena

Kinga Sawczuk zdradziła na swoich InstaStories, że drugi odcinek show będzie prawdziwą petardą. Zapowiedziała, że jej taneczny partner - Jakub Lipowski wcieli się w rolę Jamesa Bonda. Nie zabraknie także "ostrej sceny". Tiktokerka pokazała fragment próby. Trzeba przyznać, że radzi sobie bardzo dobrze.

Mamy dla was przygotowany nowy taniec. Jeżeli pierwszy wam się podobał, to drugi będzie jeszcze lepszy. Musicie oglądać - Jakub Lipowski o drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Kinga Sawczuk podzieliła się swoimi odczuciami po pierwszym odcinku

Influencerka na swoim Instagramie przyznała, że ma za sobą największą dawkę emocji w życiu. Podziękowała swojemu partnerowi za wsparcie. Jest dumna, ponieważ nie zjadła ich trema i dali z siebie wszystko. Nie zabrakło także słów w stronę fanów i bliskich. Jest wdzięczna za wszystkie gratulacje i ciepłe słowa. Kinga Sawczuk czuje ogromną motywację przed kolejnymi odcinkami.

Tiktokerka świetnie dogaduje się ze swoim tanecznym partnerem

Najwięksi fani Kingi Sawczuk znają ją jeszcze z 2016 roku, kiedy rozpoczynała swoją karierę na Musical.ly (teraz TikTok). Wielokrotnie wspominała, że codziennie po szkole nagrywała kilka filmików, aby pojawić się w zestawieniu najlepszych muserów w Polsce, a nawet na świecie. To właśnie ta aplikacja zaprowadziła ją na sam szczyt. Na swoim TikToku opublikowała filmik, w którym naśladuje Jakuba Lipowskiego. Widać, że dogadują się dobrze i mają dystans do tego, co dzieje się na sali treningowej.