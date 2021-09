Najpopularniejsi youtuberzy w Polsce mają swój własny sklep. EKIPATONOSI powstało na samym początku projektu i miało pomóc Ekipie w zmianie garderoby. Jak informują na swojej stronie, stawiają na wysoką jakość, a każdy produkt testują na własnej skórze. Fani mogą kupić dokładnie takie same ubrania, jakie noszą ich ulubieni twórcy. Ceny niektórych rzeczy powalają.

Marka, która powstała z myślą o zmianie garderoby EKIPY na sprawdzone produkty najwyższej jakości. Projekty naszych ubrań tworzymy dla was z myślą o nas samych. Dopiero po dokładnym sprawdzeniu ich na własnej skórze oddajemy je w wasze ręce. Jesteśmy pewni, że nasze produkty pozytywnie zaskoczą was jakością wykonania oraz dbałością o wykończenie - czytamy na stronie sklepu Ekipy.

W sklepie Ekipy Friza można wyprawić swoje dziecko do szkoły

Powrót do szkoły za nami, a w EKIPATONOSI znajdziemy wiele artykułów szkolnych. Youtuberzy mają w swojej ofercie między innymi zeszyty, które można zakupić stacjonarnie. Innymi akcesoriami są podkładka we współpracy z renomowaną marką SPC Gear czy też worek z serii Real is Rare. Kiedyś mogliśmy również zakupić biurka gamingowe, które youtuberzy posiadają w swoim domu.

Merch youtuberów - nie tylko dla fanów

Ekipa zaproponowała na swojej stronie wiele wzorów ubrań. Co ciekawe, wiele z nich nie jest sygnowanych logiem grupy. Ekipa produkuje ubrania, które nadadzą się do noszenia na co dzień. Oprócz klasycznych bluz czy T-shirtów znajdziemy także koszule. Ostatnio jeden z fotografów zaproponował ciekawy wzór. Panowie z Ekipy podają, że oversize jest bardzo oryginalny i modny w tym sezonie. Piotr Twardowski zdecydował się na pomarańczowy i beżowy kolor, a sam krój był inspirowany tygodniem mody.

Najdroższy produkt w sklepie Ekipy? Jest wart prawie dwa tysiące złotych

Były biurka, stoły bilardowe i krzesła. To wszystko było jednak tylko seriami limitowanymi. Niemal od początku projektu zachował się łańcuszek z literką "E". Podobny podarowała Wersow Frizowi. Właśnie wtedy zdecydowali się dodać biżuterię do swojej oferty. Złoty łańcuszek pozostaje najdroższym produktem, a jego cena wynosi 1700 złotych. Całość została wykonana z kruszcu próby 585 i dociera do klienta w eleganckim opakowaniu wraz z certyfikatem.

