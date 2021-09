Najgorętsza para polskiego internetu zaręczyła się. Jakiś czas temu influencerzy opublikowali zdjęcia informujące o ważnych w ich życiu wydarzeniu. Friz wybrał na tę okazję romantyczny hotel na jednej z greckich wysp i zaskoczył ukochaną pięknym kamieniem. Znamy jego cenę!

Friz postawił na słynny pierścionek od Tiffany'ego

Na opublikowanym przez Wersow zdjęciu, możemy zauważyć jak wygląda podarowany przez Friza pierścionek zaręczynowy. Pochodzi on od Tiffany'ego i jest najbardziej kultowym symbolem miłości na świecie. Jego historia sięga 130 lat i jest prawdziwym arcydziełem.

Posiada sześciozębowe ustawienie, które pozwala brylantowemu diamentowi unosić się nad 18-karatowym żółtym złotem. Na stronie jubilera widnieją różne konfiguracje pierścionka, a największe znaczenie ma tutaj sam kamień. W najdroższym wariancie kosztuje 36 100 dolarów, co po przeliczeniu odpowiada wartości 137 387 złotych. Cena powala, ale w ich przypadku raczej nie jest dużym zaskoczeniem.

Wersow i Friz zaręczyli się! "Powiedziała tak". Youtuberka pochwaliła się pierścionkiem

Pierścionek Wersow został zaprojektowany ponad 130 lat temu

Na stronie internetowej możemy zauważyć informację o tym, że projekt pochodzi z 1886 roku. Ustawienie kamienia ma wydobyć z niego największy blask. Obecnie jest to najlepszy jakościowo model w branży jubilerskiej. Na tego typu prezenty stawiają największe gwiazdy, a niektórzy nie wyobrażają sobie zaręczyn bez pierścionka od Tiffany'ego.

Wprowadzone w 1886 roku ustawienie Tiffany podnosi okrągły, błyszczący diament nad opaską sześcioma zębami, maksymalizując blask kamienia. Definiując pierścionek zaręczynowy, jak znamy go dzisiaj, innowacyjny typu Solitaire ma potrójnie doskonały krój - najwyższy stopień w branży - czytamy na stronie Tiffany'ego.

Friz i Wersow na romantycznym wyjeździe. Wystrój i cena hotelu robią wrażenie

Projekt pierścionka zaręczynowego Wersow Screen Tiffany https://www.tiffany.com/engagement/engagement-rings/the-tiffany-setting-engagement-ring-in-18k-yellow-gold-GRP10863/

Friz w ostatnim czasie jeszcze bardziej pokazywał, że jest zakochany w Wersow. Na każdym kroku powtarza, że jego narzeczona jest najpiękniejszą kobietą na świecie, a miłość jest najważniejsza. To by pasowało do historii wybranego pierścionka zaręczynowego.