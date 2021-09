Festiwal w Opolu rozpoczął się w piątek 3 września. Pierwszego dnia odbyły się dwa koncerty - "Od Opola do Opola", na którym zaśpiewały największe gwiazdy polskiej muzyki, a także "Debiuty", na którym zaprezentowali się początkujący wokaliści. Zwycięską debiutantką okazała się Anna Burcyn. Otrzymała statuetkę Karolinki - tak nazywa się nagroda imienia Anny Jantar, która co roku przyznawana jest młodym artystom. Kim jest tegoroczna zwyciężczyni? Wcześniej próbowała swoich sił w "The Voice of Poland".

Anna Burcyn wygrała "Debiuty" na festiwalu w Opolu. Wcześniej śpiewała w talent show

Koncert z udziałem debiutantów poprowadzili Ida Nowakowska, Tomasz Kammel i Tomasz Wolny. Anna Burcyn, tak jak reszta wykonawców, zaprezentowała autorską piosenkę. Utwór "Chowam się" spodobał się na tyle, że została wyłoniona przez jury i odebrała statuetkę z rąk Wandy Kwietniewskiej. Na scenie nie kryła radości. Otrzymała także czek na 30 tysięcy złotych na dalsze rozwijanie talentu.

Często programy typu talent show są przepustką do dużej sceny i tak się stało również w tym przypadku. Wokalistka wzięła wcześniej udział w 11. edycji "The Voice of Poland". Choć nie udało jej się wygrać, została zauważona. Jej pełne nazwisko to Anna Gąsienica-Byrcyn. Obecnie ma 22 lata. Urodziła się w Toronto, choć jest rodowitą góralką. Singiel "Chowam się" wydała we współpracy z Janem Karpielem. To z nim napisała tekst piosenki. Muzykę do utworu skomponował Marcin Nierubiec. Powstał też teledysk, który reżyserowała Olga Czyżykiewicz. Melancholijna ballada ma ponad 100 tysięcy wyświetleń na Youtube i została pozytywnie odebrana nie tylko przez jury w Opolu, ale i przez internautów.