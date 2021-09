Beata K. od czwartkowego poranka jest na językach wszystkich. Dokładnie tego samego dnia Kuba Wojewódzki udostępnił u siebie na profilu tajemniczą podpowiedź, że w najnowszym odcinku jego programu zasiądzie "najgorętsze nazwisko ostatnich miesięcy". Internauci pytają: Czy to Beata Kozidrak? Showman zadrwił z wokalistki w charakterystycznym dla siebie stylu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ata Postek o wizycie u Kuby Wojewódzkiego. "Zaatakował mnie o Piotra Kukulskiego"

Beata K. wydała oświadczenie, w którym przeprasza. "Bardzo się tego wstydzę"

Kuba Wojewódzki drwi z Beaty K.

Do zdarzenia z udziałem Beaty K. doszło w środę wieczorem, ale w czwartek odbyło się przesłuchanie, po którym wokalistka została zwolniona do domu. Piosenkarka długo nie usiądzie za kierownicą - policja odebrała jej bowiem uprawnienia do kierowania pojazdami. Wiadomo też, że Beacie grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Kuba Wojewódzki zażartował z całej sytuacji na swoim koncie na Instagramie. Zaczęło się niewinnie.

We wtorek u mnie najgorętsze nazwisko ostatnich miesięcy... - napisał Kuba.

Fani typowali, o kogo może chodzić. Jeden z internautów pokusił się o komentarz nawiązujący właśnie do zatrzymania Beaty.

Gorące jak krew Beaty K.? To musi być Karolak - napisał fan.

Kuba Wojewódzki szybko podłapał temat.

Beata dopiero za dwa lata - odpowiedział Wojewódzki.

Fani odwracają się od Beaty K. "Boję się takich ludzi jak pani"

Chodzi oczywiście o nawiązanie do Beaty, której grozi aż dwa lata pozbawienia wolności. Wiadomo już jednak, że gościem Kuby Wojewódzkiego będzie Paweł Kukiz. Jeszcze miesiąc temu showman był jedną z osób, które publicznie krytykowały posła po tym, jak wsparł ustawę "lex TVN".

Zobacz też: Bratanek Beaty K. zabrał głos w sprawie jej zatrzymania. "Odebrała bolesną lekcję życia"