Internetową burzę rozpętały ostatnie poczynania Olciiak. Okazuje się, że wielu influencerów uważa ją za fałszywą. Głos zabrało kilka osób z branży, takich jak Marcin Dubiel czy Fagata. Zaczęło się od "dymów" na High League, a potem o swoją byłą przyjaciółkę została zapytana Launo z "Hotelu Paradise". Co zrobiła Aleksandra Furka?

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia z "Hotelu Paradise" oceniła nową dziewczynę Krystiana. Polubiły się?

Dlaczego Launo z Hotelu Paradise nie zadaje się już z Olciiak? "Nie toleruję kłamstwa, manipulacji i agresji"

Od jakiegoś czasu nie widujemy Klaudii Launo Kardel wraz z Olciiak. Dziewczyny przyjaźniły się przez kilka miesięcy, wspólnie trenowały i pokazywały wiele wspólnych chwil na Instagramie. Wszystko zmieniło się po operacji Launo. Na ten moment nie wiemy, jaki zabieg przeszła uczestniczka "Hotelu Paradise", wielokrotnie jednak wspominała o nim na swoich InstaStories. Przyznała, że kiedy znalazła się w potrzebie, nikt nie był w stanie jej pomóc przez "brak czasu". Ostatnio została zapytana, dlaczego nie ma już kontaktu z Aleksandrą Furką. Odpowiedziała, że nie lubi manipulacji, agresji, ani poniżania.

Klaudia Launo z 'Hotelu Paradise' o Aleksandrze 'Olciiak' Furce Screen InstaStories: https://www.instagram.com/launo_hotelparadise4/

To moje ostatnie słowa na ten temat i uszanujcie to, że nie chce wracać do przykrej przeszłości. Uwalniam się od toxic - Launo zamyka temat Olciiak.

Fagata oskarżona o pobicie. Jej była przyjaciółka publikuje szokujące zdjęcia

Naczelna plotkara polskiego internetu - tak określają Olciiak jej byli znajomi

Launo nie jest jedyną osobą, która stwierdziła, że Olciiak udaje przyjaciółkę, aby wyciągnąć jak najwięcej informacji. Głos w sprawie zabrał również McKsiąże na swoim Twitterze. Oznajmił, że nie warto ufać osobie, która plotkuje na temat innych. Jego obserwatorzy zorientowali się, że chodzi właśnie o Aleksandrę Furkę. A wszystko za sprawą transmisji na żywo, która miała miejsce stosunkowo niedawno.

McKsiąże zorganizował live ze swoją przyjaciółką - Fagatą. Jednym z tematem, jaki poruszyli, było to co działo się podczas gali High League. Okazuje się, że po walce Lexy i Natsu, Olciiak rzuciła niemiłe słowa w stronę Chaplin. Stwierdziła, że należało jej się i bardzo dobrze, że przegrała. Agata Fąk i McKsiąże zwrócili jej uwagę. Oczywiście nie wymienili Olciiak z imienia i nazwiska. Przyjaciel Fagaty zaznaczył jednak, że chodzi o dziewczynę, która uważała, że "w Starbucksie nie ma opcji, by zarazić się koronawirusem".

Dostała wpie*dol, bardzo dobrze należało jej się - tak miała powiedzieć Olciiak o przegranej Lexy Chaplin.

Fagata, McKsiąże i Marcin Dubiel wypowiadają się na temat dramy dotyczącej Olciiak Screen komentarzy pod postem fan page Teamu X https://www.instagram.com/_fp_teamx_1/

Marcin Dubiel wspiera Lexy Chaplin po przegranej na High League

Oktagon zweryfikuje?

Na popularnym shocie z live Olciiak była również Angelika Mucha. Post na jednym z fanpage Teamu X skomentował Marcin Dubiel i Fagata. Obydwoje potwierdzili, że chodzi o Aleksandrę Furkę. Dubiel napisał, że zna obie dziewczyny od dawna, a z Muchą ma stały kontakt. Wie, że lubi Lexy i nie powiedziałaby tak. Furka i Chaplin są natomiast w permanentnym konflikcie.

Aleksandra 'Olciiak' Furka o swoich treningach i potencjalnej walce na gali freak fightowej https://www.instagram.com/olciiak/

Do bycia tak fałszywym z tej dwójki byłaby zdolna tylko Olciak - Marcin Dubiel o dramie dotyczącej Olciiak.

Okazuje się, że Aleksandra Furka od półtora roku trenuje sztuki walki. Na swoim Instagramie przyznała jednak, że nie przygotowuje się do starcia w żadnej federacji, a napływające oferty odrzuca. Twierdzi, że ćwiczy dla siebie, ale jeśli cokolwiek zmieni się w tym temacie, da znać swoim obserwatorom.