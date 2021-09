Roksana Węgiel nie zwalnia tempa. Piosenkarka 27 sierpnia wydała swój najnowszy singiel, który od samego początku podbił serca fanów. Utwór ma lekki wakacyjny vibe, a całość dopełnia utrzymany w takim samym klimacie teledysk. Piosenka jednak zdradza pewną tajemnicę, o której nie wspominała wcześniej Roksana.

Zobacz wideo Roksana Węgiel popłakała się na treningach do „Dance Dance Dance"

Roksana Węgiel zdradza, co dodaje jej sił w trudnych chwilach

"Kanaryjski" jest utworem przewrotnym. Z pozoru to typowy wakacyjny hit o beztroskim czasie spędzonym nad morzem. Jak się jednak okazuje, najnowszy singiel Roksany Węgiel opowiada o czymś zupełnie innym. Młoda piosenkarka chciała przekazać, co sprawia, że w trudnych chwilach nie poddajemy się i mamy siły do dalszego działania. Dla każdego z nas taką motywacją jest coś innego - przyjaciele, pasja. 16-letniej piosenkarce pomaga przede wszystkim rodzina, muzyka i wiatr. To właśnie sprawia, że Roksana nie poddaje się i wie, że wszystko będzie dobrze.

"Kanaryjski" - kolejny hit Roksany Węgiel

Nowa piosenka bardzo szybko zdobyła ogromną popularność, fani są zachwyceni samym utworem i talentem Roksany.

Świetna piosenka! Dodaje otuchy w tym smutnym czasie. Pozytywna i potrzebna. Gratulacje!

Od razu wiedziałam, że chodzi o kanaryjski wiatr! Dobrze, że próbujesz i piszesz utwory sama. Czuć w końcu, że jest to TWOJE! Kibicuje i podziwiam za wytrwałość w tym wszystkim - pisali fani w komentarzach pod teledyskiem.

Przed premierą singla piosenkarka zapytała fanów, czy domyślają się, dlaczego zatytułowała piosenkę "Kanaryjski". Niestety nikomu nie udało się odgadnąć. Teraz jednak jest już wszystko jasne, co chciała przekazać młoda artystka.