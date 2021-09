Wersow wyprawiła urodzinowe party. Miejsce nieprzypadkowe - to właśnie tam poznała Friza. Atrakcje dla odważnych

31 sierpnia Wersow obchodziła swoje 25 urodziny. Na imprezie nie zabrakło największych gwiazd internetu. Oprócz Ekipowiczów pojawiła się między innymi Ola Nowak, Marcin Dubiel i wiele innych. Po opublikowanych InstaStories możemy się domyślać, że goście bawili się świetnie. Niektórzy nawet postanowili stanąć za konsolą i dać koncert na żywo. Nie zabrakło nietypowych atrakcji.

Wersow i typowe urodziny? Na pewno nie. Na imprezie można było sobie zrobić tatuaż

Ola Nowak pokazała na swoich InstaStories jak bawi się na urodzinach Wersow. Jak się okazuje, influencerka zagwarantowała dla swoich gości tatuażystkę. Na dziary skusili się Tycjana, Tromba oraz Paulina Kozłowska. Dla dziewczyny Mini Majka był to pierwszy raz z igłą! Weronika Sowa przygotowała dla swoich przyjaciół kilka wzorów, z których mogli wybrać pamiątkowy tatuaż. Wersow postawiła na minimalizm.

Wersow przygotowała wzory tatuaży dla swoich przyjaciół https://www.instagram.com/ola_nowak/

Wiemy, gdzie bawili się influencerzy podczas urodzin Sowy

Wersow wspominała na jednym ze swoich filmów, że jako studentka pracowała w pewnej krakowskiej restauracji. Po kilku latach wróciła wspomnieniami do tego miejsca. Swoje 25. urodziny zorganizowała właśnie w Orzo. Zna całą obsługę i jak twierdzi, panuje tam bardzo miła atmosfera. Co ciekawe, to tam Friz próbował podbić serce swojej narzeczonej. W materiale wspomniała, że Karol Wiśniewski zawsze siadał przy stoliku, który ona obsługiwała, aby przez chwilę porozmawiać.

Oprócz licznych komentarzy od fanów Wersow otrzymała także komplement od swojego ukochanego. Friz nakrył Wersow na robieniu urodzinowego InstaStory i powiedział, że wygląda przepięknie. Karol Wiśniewski często wspomina, że ma najpiękniejszą kobietę na świecie.

