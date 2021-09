Anna Mucha tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego zadbała o to, by jej dzieci miały odpowiednie stroje na pierwszy dzień w szkole, a także odświeżone fryzury. Okazuje się, że i ona skorzystała podczas wizyty u fryzjera gwiazd.

Anna Mucha zabrała dzieci do fryzjera. Przy okazji sama skorzystała. Pokazała odświeżoną fryzurę

Anna Mucha bardzo często relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. Zwłaszcza jego kulinarne aspekty i często jest przy tym krytyczna. Ostatnio jednak pożaliła się na coś innego. Z wielkim trudem poszukiwała granatowych, eleganckich ubrań dla dzieci. Przyznała, że w galeriach handlowych nie ma zbyt wielkiego wyboru i wszystko jest przebrane.

Jak później pochwaliła się na Instagramie, z pomocą przyszła babcia jej dzieci, której udało się znaleźć odpowiednią spódnicę dla wnuczki. Okazuje się, że zakupy to nie wszystko. Aktorka postawiła na bardzo organizacyjny dzień i postanowiła zabrać też dzieci do salonu fryzjerskiego, by przed rozpoczęciem roku szkolnego zadbać o ich włosy. Anna Mucha zabrała córkę i syna do zaprzyjaźnionego fryzjera, który dba o włosy wielu celebrytek.

Nie tylko dzieci aktorki zasiadły na fryzjerskim fotelu, ale i ona sama. Mucha pochwaliła się tym na InstaStories. Co prawda, właściwie nie widać większej zmiany na głowie aktorki, jednak być może zdecydowała się na jakiś pielęgnacyjny zbieg, po którym jej włosy będą w dobrej kondycji? Po lecie i wystawianiu włosów na słońce na pewno byłoby to dobrym pomysłem.

I matka psim swędem się załapała - powiedziała na InstaStories.

Widzicie jakąś różnicę?

